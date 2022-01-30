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Altı köyün yolları 12 gündür kapalı - Son Dakika

Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

30.01.2022 14:39
Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köye 12 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köye 12 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçenin yüksek kesimindeki Sincik- Malatya Karayolu güzergahında bulunan Aksu, Arıkonak, Geçitli köyleri ile Türk Dağı yamaçlarındaki Karaköse, Hüseyinli ve Şahinbeyler köyüne 12 gündür ulaşılamıyor.

Köylüler ulaşımın kar nedeniyle sağlanmadığı için oldukça mağdur olduklarını ve yollarının biran önce açılmasını istediklerini söyledi. Köylüler, evde yiyeceklerinin kalmadığını hayvan yemlerinin tükendiğini ve bu durumdan dolayı oldukça zorlandıklarını dile getirdi.

Yolları kapalı olan köylüler, ilin yetkililerinden yardım isteyerek yollarının açılmasını istedi. - ADIYAMAN

Altı köyün yolları 12 gündür kapalı
Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

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Adıyaman, Arıkonak, Malatya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altı köyün yolları 12 gündür kapalı - Son Dakika


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