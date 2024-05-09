Altıeylül Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Altıeylül Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 81 kırsal ve 13 merkez mahalle muhtarıyla bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

09.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi (ALGEM) Toplantı Salonu'nda bir araya gelen 81 kırsal 13 merkez mahalle muhtarı ihtiyaç ve taleplerini Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile paylaştı.

Altıeylüllü muhtarlar Başkanı Hakan Şehirli ile bir araya gelerek mahallelerinin sorunlarını ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Başkan Şehirli, "İlk kez seçilen ve yeniden seçilerek görevine başlayan tüm muhtarlarımıza öncelikle çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman dediğim gibi 'Altıeylül Sevdamız' Sizlerle birlikte bundan sonrada sık sık bir araya geleceğiz. Muhtarlarımız mahallelerinizde, devletin temsilcisi olarak vatandaşlarımızın arasında köprü görevi yapmaktasınız" dedi.

Sorunları tek tek dinleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Siz değerli muhtarlarımla istişare yaparak Altıeylülümüzün sorunlarını hep birlikte çözüme kavuşturmak için bir araya geldik. Yapılan bu toplantıyla birlikte belediyemiz müdürlerinin de bulunduğu bu toplantıda sizlerden gelen talepler doğrultusunda Başkan Yardımcılarımızla birlikte yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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