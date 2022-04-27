Altıntaş'ta "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje - Son Dakika
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Altıntaş'ta "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje

27.04.2022 12:46
Altıntaş'ta "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje çerçevesinde yaşlıların pastalı doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje çerçevesinde yaşlıların pastalı doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada," Kaymakamlığımız tarafından başlatılan " Bir Dilim Mutluluk " isimli proje çerçevesinde Yeşilyurt köyümüzde ikamet eden Murat amcamız ve Havva teyzemizin yeni yaşlarını tebrik ettik. Kendilerine hayırlı bir ömür diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA

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Doğum Günü Kutlaması, Kaymakamlık, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıntaş'ta 'Bir Dilim Mutluluk' isimli proje - Son Dakika


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