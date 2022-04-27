Altıntaş'ta "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Bir Dilim Mutluluk" isimli proje çerçevesinde yaşlıların pastalı doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada," Kaymakamlığımız tarafından başlatılan " Bir Dilim Mutluluk " isimli proje çerçevesinde Yeşilyurt köyümüzde ikamet eden Murat amcamız ve Havva teyzemizin yeni yaşlarını tebrik ettik. Kendilerine hayırlı bir ömür diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA