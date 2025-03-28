ALTSO Geleneksel İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ALTSO Geleneksel İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

ALTSO Geleneksel İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) düzenlediği geleneksel iftar programı, iş insanları ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. ALTSO Başkanı Eray Erdem, iftarın Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, sosyal ve ekonomik katkıların altını çizdi.

28.03.2025 09:57  Güncelleme: 10:04
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) geleneksel iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Geleneksel hale gelen ALTSO iftar programı yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. İftar programının ardından açıklama yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, iftara katılım gösteren herkese teşekkür etti. Başkan Erdem, "ALTSO olarak bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu tekrar bizlere hatırlatıp, davetimize teşrif eden protokolümüze ve binlerce üyemize çok teşekkür ederim. Ramazan ayı birlik, beraberlik, hoş görünün ve paylaşmanın en derin, en yoğun yaşandığı önemli zaman dilimlerinden biridir. İş insanlarının tabii en önemli görevi ekonomik kalkınma ama bunun yanında bir ülkenin, bir şehrin sosyal kalkınmasına da, dayanışmasına da ekonomik katkı sunar. Dolayısıyla ben burada Alanya'nın hem ticari hayatına, hem sosyal hayatına gecesini gündüzüne katana, emek veren, dönem dönem zorlu süreçlerden geçen ama yine de pes etmeyen bütün iş insanlarına, odamızın gerçek sahiplerine hepinizin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Bu soframızın da başta Alanya'mız ve ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk, bereket, paylaşım, huzur, refah getirmesini diliyorum" dedi.

ALTSO bayramlaşma töreni belli oldu

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayramlaşma bu yıl Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü 30 Mart Pazar saat 11.30'da ALTSO Hizmet Binası Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilecek. ALTSO üyelerini ve vatandaşları bayramlaşma törenine davet eden Başkan Erdem, "Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

ALTSO iftar programına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya protokolü ve ALTSO üyeleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ALTSO Geleneksel İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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