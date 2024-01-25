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Amasra'da Ayakkabı Ağacı Gülümsetiyor - Son Dakika
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Amasra'da Ayakkabı Ağacı Gülümsetiyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan bir ağaçta asılı olan ayakkabılar, turistlerin dikkatini çekiyor. Ayakkabıların neden asıldığını merak eden turistler, ilginç hikayeyi öğreniyor. Ağaç, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve fotoğraf çekimleri için popüler bir mekan haline geliyor.

Amasra\'da Ayakkabı Ağacı Gülümsetiyor
25.01.2024 - 16:06,  Güncelleme: 16:14
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Bartın'ın Amasra ilçesinde ayakkabıların asılı olduğu ağacın sırrı duyanları gülümsetiyor. İlçe halkının buldukları ayakkabıları sahipleri tarafından alınması için astığı ağaç, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Amasra ilçesi Kaeiçi Mahallesi'nde bulunan bir ağaçta çakılı ayakkabılar görenlerin dikkatini çekiyor. Ayakkabılar ile ağaç arasında bir bağlantı kuramayan turistler, ayakkabıların neden asıldığını öğrenmeye çalışıyor. Kayıp ayakkabıların sahiplerinin bulabilmesi için asıldığı ağaç, mahalleye turist çeken favori mekanlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ağaç ilgisini çekiyor. Tercümanları ve sohbet ettikleri mahalle sakinlerinden hikayeyi öğrenen turistler gülümseyerek tepki verirken, ağacın önünde fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.

Mahalle sakinlerinden Kemal Doğu, ayakkabıların ağaca asılma sebebini anlatarak, "Mahallemizin köpeği Kırpık. Kırpık, hırsızdır. Ayakkabı hastalığı var. Nerde kapı önünde ayakkabı görse alır getirir, burada oynar. Bir, iki, üç, beş derken ayakkabısını kaybeden arıyor ama bulamıyor. Mahallemizde yaşayan aktif bir arkadaşımız buraları temizlerken bu ayakkabıları buluyor. Nerden geldiğini araştırırken köpeğin getirdiğini tespit ediyor. Ayakkabıları sahipleri tarafından alınması için ağaca çakıyor" dedi.

"Gören merak ediyor"

Doğu, ağacı gören herkesin sebebini merak ettiğini kaydederek, "Ağaçta da ayakkabılarını gören alıp evine geri götürüyor. Aramayanların ise ayakkabıları burada şekil oluşturmuş. Herkes ne diye merak ediyor" dedi.

Mahallede yaşayan Mustafa Şenyerli ise, "Mahallemizin köpeği, kapı önlerinde bulduğu ayakkabıları getiriyor. Komşumuz da kayıp ayakkabıları buraya asıyor, sahipleri gelip alıyor. Almayanlar ise kalıyor, böyle ilginç bir görüntü oluşturuyor" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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