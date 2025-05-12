Amasya\'da Deprem Anı: İnekler Panikledi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla yaşanan depremlerde ineklerin sağa sola kaçıştıkları anlar kameraya yansıdı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem insanlar kadar hayvanları da korkuttu. Karacaören köyünde bir çiftlikte bulunan ineklerin sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü. Yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Serkan Karakuş adlı vatandaş, şiddetli sarsıntı karşısında çiftlikteki hayvanlarının büyük panik yaşadıklarını söyledi. - AMASYA