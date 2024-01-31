Amasya\'da trafik polisi güvercinleri besledi

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Amasya'da bir trafik polisi soğuk kış gününde güvercinleri yemle besledi. Yanına gelen küçük çocukla birlikte, acıkan güvercinlere yem serpen 19 yıllık trafik polisi Ahmet Sancak'ın yürekleri ısıtan görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trafik denetimi sonrası kuşları besliyor

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde 9 yıldır görev yapan Ahmet Sancak, güvercinlerin bulunduğu Yavuz Selim Meydanı'ndaki trafik denetimi sonrası aldığı yemleri kuşlara serpti. 44 yaşındaki Sancak'ı gören küçük bir çocuk da yanına gelerek aralarında koştuğu güvercinleri birlikte beslemeye çalıştı. Yürekleri ısıtan o anlar paylaşıldığı sosyal medyada çok beğenildi.

Şehrin en merkezi noktası olan Yavuz Selim Meydanı'nda her görev aldığında yanından yem eksik etmeyen evli ve 2 çocuk babası Sancak, "Güvercinler, kuşlar, sokak hayvanları için imkanımız ölçüsünde yem ve mama almalıyız. Kışın soğuğunda onlara ne kadar yardım edebilirsek o kadar güzel olur" dedi.

"Çocuklarıma da hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum"

Çocukluğundan bu yana güvercin yetiştirmeye merakının olduğuna değinen Sancak, "Türk milleti, Türk polisi, Türk askeri merhametlidir. Vatanımızı, doğayı, yaşayanı severiz. Çocuklarıma da hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Gençliğimizin, yeni neslin bu şekilde yetişmesini istiyorum" diye konuştu.

"Çok güzel bir tutum"

Sancak'ın karşılaştığı çocuklarla birlikte kuşlara yem serpmelerini izleyen Mehmet Yeşilova da "Çok güzel. Örnek bir tutum" şeklinde konuştu. - AMASYA