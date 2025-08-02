Amasya\'nın Son Semavercisi

İstanbul'da 12 yıldır yaptığı ticari taksi şoförlüğünü bırakıp memleketi Amasya'ya dönen bir vatandaş, şehrin tek semavercisi oldu. El yapımı semaver ustası kalmayan şehirde küçük yaşlarda öğrendiği baba mesleği semaverciliğin son temsilciliğini üstlenen Hamdi Küçük, yetiştirmek üzere çırak arıyor.

Amasya'da küçüklüğünden bu yana tarihi Taşhan'da babasıyla birlikte semavercilik yapan Hamdi Küçük, işyerlerinin restorasyon nedeniyle boşaltılması sonrası 12 yıl önce İstanbul'un yolunu tutarak taksiciliğe başladı. Zorlu yanları olan taksici şoförlüğüne zamanla alışan 47 yaşındaki Küçük, babasının vefatı sonrasında yeniden memleketine döndü. Semaver ustalarının çoğunun vefatıyla birlikte de şehrin son semavercisi olarak baba mesleğini yaşatmaya başladı.

ŞEHİRDEKİ TEK SEMAVERCİ OLDU

YANINA ÇIRAK ARIYOR

SEMAVERCİLİK UNUTULMAK ÜZERE