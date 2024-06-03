Amasya Üniversitesi Matematik ile Keşfedenler Kulübü, depremde hayatını kaybeden arkadaşları için kütüphane kurdu

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Amasya Üniversitesi Matematik ile Keşfedenler Kulübü üyeleri, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden arkadaşları Adıyamanlı Emre Er'in anısını köy okulu kütüphanesinde yaşatacak.

"Köy Okullarına Kütüphane Kuruyoruz" projesi kapsamında Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen Köyünde yer alan Şehit Lokman Cansız İlkokulu'na kütüphane kuruldu. Öğrenciler kurdukları kütüphaneye, 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden arkadaşları Emre Er'in adını verdi.

Matematik ile Keşfedenler Kulübü akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Beyda Topan, "Üniversitemizin tüm fakültelerine kitap toplama kutuları yerleştirildi. Gelen kitaplar özenle seçildi. Öğrencilerimiz bu kütüphaneye 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden arkadaşlarının adını verdiler. Arkadaşları Emre'yi unutmadı. Emre, öğretmen olsaydı çocuklara dokunacaktı. Şimdi kendi adını taşıyan kütüphaneyle sayısız çocuğun hayalini süsleyecek. Okunan her kitapta Emre'nin adı ve anısı yaşayacak" diye konuştu. - AMASYA