Amerikalı damat Benny Brikman, Gölhisar\'da Yörük düğünüyle Fatoş Eryurt ile evlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir koşu yarışında tanışan Burdurlu Fatoş Eryurt ile Amerikalı Benny Brikman, Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen Yörük düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Sosyal medya üzerinden kız isteme merasimi gerçekleştiren çiftin düğününde Amerikalı misafirler de davul-zurna eşliğinde yöresel oyunlara katıldı.

Yaklaşık 6 yıl önce eğitim ve iş imkanları için ABD'ye giden Burdurlu Fatoş Eryurt, katıldığı bir koşu organizasyonunda Amerikalı Benny Brikman ile tanıştı. Bir süre sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, düğün için Eryurt'un memleketi Gölhisar'ı tercih etti. Evlilik sürecinde kız isteme merasimi sosyal medya üzerinden gerçekleştiren çift, Fatoş Eryurt'un babası İsa Eryurt'un, kızını vermek için Yörük geleneklerine uygun bir düğün yapılmasını şart koştu. Amerikalı damat ve ailesi de bu isteği kabul ederek düğünün Gölhisar'da geleneklere uygun şekilde yapılmasına karar verdi. Gölhisar'da düzenlenen düğün, davul-zurna ve Yörük ezgileri eşliğinde gerçekleştirildi. ABD'den gelen damadın iş arkadaşları ve komşuları da düğüne katılırken, Amerikalı misafirler yöresel oyunlara eşlik etti. Türk yemeklerini ve yöre kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan misafirler, düğünde renkli görüntüler oluşturdu.

"Ailemi ilk arayıp söylediğimde çok fazla saşırdılar"

Yaklaşık 6 yıl önce Amerika'ya taşındığını belirten gelin Fatoş Eryurt, "Öğrenci olarak gitmiştim. Orada okulumu okuduktan sonra iş buldum derken hayatım orada şekillendi. Daha sonrasında eşim ile tanıştım. 2 yıl öncesinde tanıştık. Daha sonraki süreçte de evlenmeye karar verdik. Tabii ki de ben ailemi ikna etmek zorundaydım. Ailemi ilk arayıp söylediğimde çok fazla saşırdılar. Sonrasında ise bize çok fazla destek oldular. Bazı olumsuzluklar da olsa da sonundan her şey ayarlandı" dedi.

"Sadece örf ve adetlerin yerine getirilmesini, burada da bir düğün olmasını istedik"

Gelinin babası İsa Eryurt ise kızının 2019 yılında Amerika'ya gittiğini ifade ederek, "Orada okulunu okuduktan sonra da iş bularak kalmaya devam etti. 2025 yılında kızım, Benny ile tanıştığını ve onunla arkadaş olduğunu söyledi. Daha sonrasında bu arkadaşlıklarının evlenme aşamasına geldiğini söyledi. Biz ilk başta şaşırdık ve böyle bir şey beklemiyorduk. Daha sonraki süreçte de biz çocuklarımıza karşı gelmedi. Sadece örf ve adetlerin yerine getirilmesini, burada da bir düğün olmasını istedik. Kızım damadımızı bize telefon üzerinden tanıştırdı. Daha sonrasında damadımızın ailesi buraya gelemeyeceği için telefon üzerinden isteme töreni oldu" şeklinde konuştu.