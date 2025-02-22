Amigo Orhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Amigo Orhan Hayatını Kaybetti

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Eskişehirspor, Türk futbolunun ilk amigosu Orhan Erpek'in vefatını duyurdu.

22.02.2025 12:26  Güncelleme: 15:42
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Eskişehir'de tribünlerin efsanesi haline gelen ve Türk futbolunun ilk amigosu olan 'Amigo Orhan' lakaplı Orhan Erpek'in vefat ettiği duyuruldu.

PAYLAŞIM GELDİ

Eskişehirspor üzücü haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunun ilk amigosu hayatını kaybetti
Amigo Orhan Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amigo Orhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hakan Aydın:
    Allah rahmet eylesin. Eskişehirspor camiasının başı sağolsun. 12 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Satilmissehir kacinci amator kumede bilen varmi 0 6 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Mustafa Denizliye uçan kafa atmıştı 3 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Allah rahmet eylesin Mustafa Denizli ye merdivenlerde uçan kafa atmıştı rahmetli... 1 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    iyi yaşamış . Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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