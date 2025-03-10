Anadolu Üniversitesi Kiraları Sıcak Gündem

(ESKİŞEHİR) - Hamamyolu Caddesi'nde mülkiyeti Anadolu Üniversitesi'nde olan dükkanların kiralarına yüksek oranda zam yapıldığını söyleyen İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, "Önünde olduğumuz işyerini tahliye eden esnafımızdan istenen aylık kira bedeli 120 bin TL'dir. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'in en acımasız mülk sahibi durumundadır" dedi.

İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, Hamamyolu Caddesi'nde mülkiyeti Anadolu Üniversitesi'ne ait olan dükkanlara fahiş oranda zamlar yapıldığını ifade etti. Dükkan kirası Üniversite tarafından 120 bin TL'ye çıktığı için esnaf tarafından boşaltılan dükkan önünde basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Yer, "2023 yılında resmi artış oranı yüzde 25 diye devlet bas bas bağırırken, inat eder gibi buraların kira artışı yüzde 272 olmuştur. 2024 yılında yüzde 65 olması gereken resmi artış yüzde 87 olmuştur. Geldiğimiz günde çoğunluk 11 metre kare 25 işyerinde ortalama kira 43 bin TL civarındadır" diye konuştu.

"AVM'lerdeki dükkanlar daha ucuz"

AVM'lerdeki dükkanların kira bedellerinin daha uygun olduğunu söyleyen Yer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bölgede metre kare bazında belirlenen kira bedelleri son dönemin gözdesi AVM tarifelerini çok çok geçmiş bulunmaktadır. Bugün Eskişehir'de bir AVM'de metrekare kira fiyatı 20 dolar yani 720 TL kabul edilirse, 11 metre kare bir alan AVM'de 7 bin 920 TL. Bu bölgede ise yalnızca metre kare fiyatı 3 bin 900 TL civarına gelmektedir. Önünde olduğumuz işyerini tahliye eden esnafımızdan istenen aylık kira bedeli 120 bin TL'dir. Böyle olunca Anadolu Üniversitesi Eskişehir'in en acımasız mülk sahibi durumundadır.

Maliyet girdileri, personel ücretleri, ekonomik durgunluk, ciro azalmaları, çeşit çeşit vergiler derken kira ücretlerinin de bu seviyelere gelmesi sonucunda bölgedeki esnaf hemşehrilerimiz için ticaret faaliyetinin içinden çıkılmaz, gün bile kurtarılamaz durumda olduğu açıktır. Tüm bu dertler bilinirken eyvallahı olmayan mal sahibi tavrındaki Anadolu Üniversitesi kiracılarına her türlü duyusunu kapatmış durumdadır. Esnaf ve Ticaret erbabının sözcüsü savunucusu olacak odalardan konu bilinmesine rağmen tek bir ses bile çıkmamaktadır. Anadolu Üniversitesi'ne yeni atanan Sayın Rektör'e de muhatap olmasından dolayı bu ses ve itiraza kulak vermesini temenni ediyoruz."