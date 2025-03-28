Anadolu Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni

Anadolu Üniversitesi\'nde Bayramlaşma Töreni

Anadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

28.03.2025 15:59
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Anadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanında gelenek haline gelen bayramlaşma töreni için bir araya geldi.

Bayramlaşmaya başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir, Genel Sekreter Mehmet Süleyman Ekşi, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Senato üyeleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katılım gösterdi.

Rektör Adıgüzel: "Anadolu Üniversitesi ailesinin ve ülkemizin Ramazan Bayramı mübarek olsun"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ramazan Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken şunları söyledi:

"Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın güçlendiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin, tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramın, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini temenni ederim. Anadolu Üniversitesi ailesinin ve ülkemizin Ramazan Bayramı mübarek olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

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