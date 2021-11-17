Üye Girişi
Anadolu Üniversitesi'nde "Temel İlk Yardım Eğitimi" başladı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi'nde "Temel İlk Yardım Eğitimi" başladı

17.11.2021 16:02
Anadolu Üniversitesi'nde "Temel İlk Yardım Eğitimi" başladı

Anadolu Üniversitesi İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Anadolu Üniversitesi personeline yönelik düzenlenen "Temel İlk Yardım Eğitimi", Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da başladı.

Anadolu Üniversitesi İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Anadolu Üniversitesi personeline yönelik düzenlenen "Temel İlk Yardım Eğitimi", Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da başladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Paramedik personelleri Kadir Çekiç, Gazi Başsarı ve Sabri Yılmaz'ın eğitimci olarak katıldığı 'Temel İlk Yardım Eğitimi', Sağlık Bakanlığı kriterleri doğrultusunda ilk yardıma ilişkin teorik ve uygulamalı bilgilerin katılımcılara aktarılmasını ve onların bu konuda bilinçli müdahale yapabilecek donanıma sahip olmasını amaçlıyor.

"Amacımız tüm vatandaşlarımızın ilk yardım bilmesi"

Acil yardım ve ilk yardım arasındaki farkların neler olduğu ve ilk yardımın en önemli özellikleri olan "koruma, bildirme, kurtarma" aşamaları hakkında katılımcılara bilgiler veren Kadir Çekiç, "Sağlık Bakanlığının 2010 yılında başlattığı herkesin ilk yardım öğrenmesini amaçlayan ilk yardım eğitimini Anadolu Üniversitesi'nden gelen talep üzerine burada da gerçekleştirmekteyiz. Amacımız tüm vatandaşlarımızın ilk yardım bilmesi. İlk yardımın genel amacı hastanın veya yaralının ambulansa ulaşma süresi boyunca hayatını tehdit edecek durumların değerlendirilip engellenmesi. Bu, hasta veya yaralının çevresinde bulunan kişilerin ilk yardım bilmesi ile mümkün" dedi.

Anadolu Üniversitesi personellerinin katıldığı "Temel İlk Yardım Eğitimi" iki gün boyunca teorik ve uygulamalı bir biçimde devam edecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi'nde Temel İlk Yardım Eğitimi başladı
Anadolu Üniversitesi'nde Temel İlk Yardım Eğitimi başladı

Anadolu Üniversitesi, Sabri Yılmaz, İlk Yardım, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nde 'Temel İlk Yardım Eğitimi' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Akşam saatlerinde altın ve doların seyri 17:01 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı 16:04 Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu 15:08 Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

Son Dakika Haberleri
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı         
17:12
Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı         
17:07
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi         
15:51
Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar         
15:33
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan: 50+1'den taviz verilmemeli Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan: 50+1'den taviz verilmemeli         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 17:17:06. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi'nde "Temel İlk Yardım Eğitimi" başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement