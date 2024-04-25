Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Uluslararası Çin Dili Günü Etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Uluslararası Çin Dili Günü Etkinlikleri düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi\'nde Uluslararası Çin Dili Günü Etkinlikleri düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Çin Dili Günü Etkinlikleri' Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, Çin dilinin ve mutfağının önemi vurgulanarak Türk ve Çin kültürlerinin kaynaşması hedeflendi. Ayrıca, Çin Dili ve Kültürünün Tanıtımı ve Çin Mutfağı Uygulamalı Atölyesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

25.04.2024 16:50
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Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Çin Dili Günü Etkinlikleri' Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Çin Dili Günü'nde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Çin Dili Günü çerçevesinde hem Çin dilinin hem de mutfağının önemini vurgulayarak binlerce yıllık geçmişe ve zengin bir mirasa şahitlik ediyor olacağız. Dillerin ve yemeklerin insanları bir araya getirişi ve kültürel alışverişi teşvik etmekteki yeri çok büyük. Bu etkinlik sayesinde de Türk ve Çin kültürünün kaynaşmasına yardımcı olacağız" dedi.

"Türk ve Çin medeniyetleri arasında köprü kurmaktayız"

Çin Kültür Ataşesi Zhou Meifen Anadolu Üniversitesi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataşe Meifen, "Bugünkü etkinlik ile Türk ve Çin medeniyetleri arasındaki bağı kuvvetlendirmekteyiz. Zaten yüzyıllardan beri Çin ve Türkiye arasında iletişim ve dostluk süregelmekte ve bunlar bizim için çok değerli. Daha fazla insanın değerlerini, kültürlerini öğrenmek için bu tarz etkinlikler önemli bir yere sahip. Dil medeniyetlerin taşıyıcısıdır, bir medeniyetin mutfağı o ülkeyi anlamak için oldukça önemli bir unsur. Bu etkinlikte bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Diller ve yemekler kültürün eserleridir"

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay ise, açılışta yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Dil kültürün eserlerinden bir tanesi o yüzden dil özelliklerimizi korumamız çok önemli. Mutfak da kültürü yansıtan en güzel unsurlardan bir tanesi. Biz burada Asya'nın değerli kültürünü tanımak istiyoruz. Türk ve Çin mutfağının hem benzer hem farklı yönleri var. Bunları öğrenmek, tadarak deneyimlemek için sabırsızlanıyoruz."

Uluslararası Çin Dili Günü Etkinlikleri açılış konuşmalarının ardından Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen Çin Dili ve Kültürünün Tanıtımı ile devam etti. Daha sonra Uluslararası İlişkiler Birimi'nden Öğr. Gör. Lili Feng Bahtiyar ile Çin Mutfağı Uygulamalı Atölyesi gerçekleştirildi. Uygulamalı mutfak atölyesi, tadım ve sertifika töreni ile sona erdi.

Çin Dil Günü Etkinlikleri'ne Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden Kültür Ataşesi Zhou Meifen, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilmi Rafet Yüncü ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu başta olmak üzere birçok üyesi elemanı ve öğrenci katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Uluslararası Çin Dili Günü Etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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