Anadolu Üniversitesi YDYO Emeklilik Töreni

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Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından emekli olan akademik ve idari personeline veda töreni düzenlendi.

YDYO personeli arasında dayanışmayı artırmak ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla da gerçekleştirilen emeklilik törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ümit Deniz Turan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur İstifçi, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Duranlıoğlu, Öğr. Gör. Mehmet Gönen ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katılım gösterdi. Anadolu Üniversitesi'nde uzun yıllardır başarıyla hizmet eden Öğr. Gör Edward Mcquaıd, Öğr. Gör. Ebru Tuba Aksanı, Öğr. Gör. Hale Canoruç, Öğr. Gör. Hakan Avcı ve Bilgisayar İşletmenleri Fahri Göçkon ile Faruk Dobruca için düzenlenen törende günün anısına ithafen plaket takdimi ve köfte partisi yapıldı. Programda Öğr. Gör. İsmail İrtem tarafından bir konser de gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR