"Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde gençler Aydın'dan Şuhut'a geldi - Son Dakika
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"Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde gençler Aydın'dan Şuhut'a geldi

14.05.2022 11:36
"Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde gençler Aydın'dan Şuhut'a geldi

"Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde Aydın'dan Gelen üniversite öğrencileri Şuhut ilçesini ziyaret ederek tarih kokan mekanları gezdi.

"Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde Aydın'dan Gelen üniversite öğrencileri Şuhut ilçesini ziyaret ederek tarih kokan mekanları gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadoluyuz Biz" projesiyle Aydın'dan Şuhut'a gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Şuhut ilçesinde ilk ziyaretlerini Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e gerçekleştirdi. Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı), Kocatepe, Gençlik Merkezi ve Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi gibi tarih kokan mekanları ziyaret eden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri buradaki tarihi destansı yetkililer tarafından dinleyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ziyaretler ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız ilçemizin tarihi ve kültürel açıdan önemli bir ilçe olduğunu belirterek ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler ziyaret sonrası Gençlik Merkezi, Atatürk Evi, Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi ve son olarak Kocatepe'yi gezdiler" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Anadoluyuz Biz projesi çerçevesinde gençler Aydın'dan Şuhut'a geldi
Anadoluyuz Biz projesi çerçevesinde gençler Aydın'dan Şuhut'a geldi
Anadoluyuz Biz projesi çerçevesinde gençler Aydın'dan Şuhut'a geldi

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Üniversite, gençlik, Aydın, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde gençler Aydın'dan Şuhut'a geldi - Son Dakika


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