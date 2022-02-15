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Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı

15.02.2022 17:05
Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çeşitli etkinlikler ve konserlerle Başkentlileri buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çeşitli etkinlikler ve konserlerle Başkentlileri buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir dizi etkinlik ve konserler düzenledi. Ünlü sanatçılar Tuna Kiremitçi ve Sena Şener'in sevgililer için şarkılar söylediği Başkent'te Ankara Kent Orkestrası da verdiği konserle Başkentlilere unutulmaz bir gün yaşattı. AŞTİ'de gelen ve giden yolcuları Sevgililer Günü'nde sürpriz flash mob gösterisiyle karşılarken, Halk Ekmek Fabrikası ise kalpli pastalar hazırladı.

BELPA Buz Pateni Pisti'nde sanat dolu festival devam ediyor

7'den 70'e herkese kapılarını uzun bir aradan sonra yeniden açan BELPA Buz Pateni Pisti'nde başlayan kış festivalinde sanat dolu günler yaşanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ayrıca BELPA Buz Pateni Pisti'nde Ankara Kent Orkestrası'nın soğuk havada seslendirdiği sıcak şarkılarıyla Başkentlileri buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevgililer Günü için düzenlenen etkinliklerden biri de AŞTİ'de düzenlendi. AŞTİ'de Ankara Kent Orkestrası müzik dinletisiyle karşılanan yolcular, profesyonel dansçılar tarafından gerçekleştirilen sürpriz flash mob gösterisi de ilgiyle izlendi.

"Hem hemşehrilerimizin hem de AŞTİ esnafımızın yanında olmak istedik"

AŞTİ'yi kültür, sanat ve müzikle buluşturmaya devam edeceklerini belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, "Hüzünlü ayrılıkların, coşkulu karşılamaların Cumhuriyetimizin Başkenti'nin Anadolu'ya açılan kapısı AŞTİ'de her özel günde olduğu gibi bugün de hem hemşehrilerimizin hem de AŞTİ esnafımızın yanında olmak istedik. Burada Sevgililer Günü hatırasına fotoğraf çektirebilecekleri bir platform oluşturduk. AŞTİ'yi Ankara'nın yüz akı yapacağız" dedi.

Halk Ekmek'ten Sevgililer Günü'ne özel kalpli yaş pasta

Kaliteli ürün ve uygun fiyatlarla Başkentlilere hizmet sunan Halk Ekmek Fabrikası da sevgililer gününü unutmadı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalpli yaş pastalar hazırlayarak Halk Ekmek Fabrikası, Başkent Market ve Fabrika Satış Mağazalarında satışa sunduklarını söyleyen Halk Ekmek Fabrikası İşletme Genel Müdürü Ercan Erkul da, "14 Şubat Sevgililer Günü için ürettiğimiz pastalarımızı satışa sunduk ve çok beğenildi. Bütün vatandaşlarımıza 365 gün sevgi ve mutluluk diliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı - Son Dakika


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