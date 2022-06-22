Ankara Büyükşehir'den Beypazarlı Üreticilere Havuç Üretim Teknikleri Eğitimi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'den Beypazarlı Üreticilere Havuç Üretim Teknikleri Eğitimi

22.06.2022 13:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te havuç yetiştiriciliği yapmak isteyen veya yapan yerli üreticilere yönelik “Havuç Üretim Teknikleri Eğitimi” vermeye başladı. Gıda Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim, Beypazarı Bostancılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te havuç yetiştiriciliği yapmak isteyen veya yapan yerli üreticilere yönelik "Havuç Üretim Teknikleri Eğitimi" vermeye başladı. Gıda Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim, Beypazarı Bostancılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde verildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle "Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Ankara'da Havuç Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı"nı başlattı.

HEDEF: TARIMDA KALİTEYİ ARTIRMAK

Tarımsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Beypazarı Bostancılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde A.Ü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz tarafından verilen eğitimde; havuç yetiştiriciliğinin püf noktaları ve teknikleri önce teorik olarak sonra da bir havuç yıkama ve depolama tesisi ile havuç tarlasında uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim programına; ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, havuç ekim alanlarına sahip  yerli üreticiler, Beypazarı Ziraat Odası Temsilcileri, Kooperatif üyeleri ile Doğa Koruma Merkezi (DKM) yetkilileri de katıldı.

Bilinçli, sürdürülebilir ve doğru tarım yapılmasını sağlamak amacıyla üreticilere yönelik eğitimler başlatan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, modern tarımın tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesini de hedefliyor.

KIRSALDA ÜRETİLEN ÜRÜNLER ANKARA GARANTİ MARKASI ALACAK

'Çiftçi Eğitim Programı' kapsamında ilk eğitimi Çubuk'ta vişne üretim teknikleri konusunda, ikinci eğitimi de Beypazarı'nda havuç üretimi teknikleri konusunda verdiklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, "Ankara'nın önemli ürünlerini seçtik bunlardan birisi de havuç. Ankara Üniversitesi'nden hocamızla birlikte havucun daha sağlıklı üretilmesi ve katma değerli ürüne çevrilmesi, havucun yetiştirilmesi esnasında gübre ve ilaç kullanımı ile ilgili hususlara dikkat çeken bir eğitim yapıyoruz. Eğitimlerimiz sürekli olarak devam ediyor. Üreticilerimizi bu zor günlerde yaşanan sıkıntılardan kurtarabilmek adına desteklerimiz devam ediyor" dedi.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma çalışmalarını sürdüren ABB, Ankaralı yerli üreticiler tarafından üretilen ve katma değere sahip ürünleri "5 İlçe, 5 Ürün 5, Kooperatif Projesi" kapsamında markalaştırmak ve kırsalda üretilen ürünlere 'Ankara Garanti Markası' almak için yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Tüzün, şu bilgileri verdi:

"5 Ürün, 5 İlçe, 5 Kooperatif Projemizin Beypazarı ayağındayız. Beypazarı'nda havucumuz, Çubuk'ta vişnemiz var en önemli ürünlerimizden. Kalecik'te kalecik karası üzümümüz, Polatlı'da soğanımız ve Türkiye'deki üretimin yüzde 40'nı karşıladığımız Şereflikoçhisar Haymana arasındaki  bölgede yoğun olarak üretilen  kimyonumuz var. Bu ürünlerle ilgili hem üreticiyi bilgilendirmek hem de pazar çalışmasını ürünlerin kalitesine göre belirlemek için çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda Ankara Garanti Markası çıkaracağız. Ürünlerden verebildiklerimize garanti markası vererek, pazarda daha kıymetli halde satılabilmesini sağlayacağız."

Havucun kalitesini ve dönüm başına verimin artırılması için yerli üreticilere A'dan Z'ye üretiminin inceliklerini anlatan A.Ü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Tutan Güneş merak edilen soruları tek tek yanıtladı. Daha bilinçli bir üretim için havuç tarlalarının bulunduğu Beypazarı Faslı Mahallesi'nde eğitime katılan yerli üreticiler; uygulamalı olarak ekim teknikleri, sulama, gübreleme, yabancı otlarla mücadele, havuç hastalıkları, havuç zararlıları, hasat ve depolama konuları hakkında bilgilendirildi.

ÜRETİCİDEN TEŞEKKÜR

Beypazarı'nda gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde modern üretim tekniklerini öğrendiklerini, doğru bildikleri yanlışların farkına vardıklarını belirten yerli üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'ne sağladığı eğitim desteği için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-İsmail Demirarslan: "Hocamız çok güzel bilgiler verdi, çok iyi oldu. Depolama konusunda yaptığımız yanlışların doğrusunu öğrendik."

-Ahmet Gençer: "Çok faydalı bir eğitim oldu. Tarımda ekonominin bel kemiği olan Beypazarı'na özgü ürünümüz olan havuçla ilgili böyle bir eğitim yapıldığı için çok teşekkür ediyorum. Dededen kalma metotlarla yaptığımız uygulamalardaki eksiklerimizi görmüş olduk. Teknoloji kullanımının ne kadar önemli olduğunu anladık."

-Mesut Demirarslan: "Eksiklerimizi tamamlayarak yeni ürünlerimizi daha iyi üretmek istiyoruz. Ekonomiye daha iyi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Depolamayı yanlış yaptığımızı gördük. Hocamıza ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim."

ABB'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitimler, merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de devam edecek. Ziraat Odası, Bölge Kooperatifleri ve yerli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı; gelecek günlerde Kalecik, Şereflikoçhisar ve Polatlı ilçelerinde de gerçekleştirilecek.

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Kaynak: ANKA

Beypazarı, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'den Beypazarlı Üreticilere Havuç Üretim Teknikleri Eğitimi - Son Dakika

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