Ankara\'da Akşam Yağmuru

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde birden etkisini gösteren yağış etkili oldu.

Ankara Valiliği tarafından Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulunmuştu. Ayrıca valilik, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önermişti. Ankara'nın doğu ve kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur etkisini gösterdi. Olumsuz hava şartları araç trafiğini etkiledi. Bazı ilçelerde sel oldu.