Ankara'da 'Erzurum Günleri' başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da 'Erzurum Günleri' başlıyor

19.04.2022 12:43
Ankara'da 'Erzurum Günleri' başlıyor

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Erzurum Tanıtım Günleri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Erzurum Tanıtım Günleri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Erzurum'u tanıtmak için düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde Erzurum'un geleneksel el sanatları, yemek, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtılacak.

Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı ( ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, 1-5 Haziran 2022 tarihleri arasında AKM Millet Bahçe Etkinlik alanında yapacakları Erzurum Tanıtım Günleri için gerekli çalışmaları tamladıklarını, Ankara'da Türkiye'nin her ilinden insanın yaşadığını Erzurum Tanıtım Günleri'nin adeta bir Türkiye buluşması olacağını açıkladı. Daha şimdiden yoğun bir ilginin olduğunu, her geçen gün ilginin ve heyecanın arttığını ifade etti.

Rekor bir katılım bekleniyor

ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, "Ankara'da Erzurum'u yaşatmayı hedeflediklerinin altını çizerek, başta Erzurum Valiliğimizin, Erzurum Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Ticaret Odamız ve Ticaret Borsamız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, sivil toplum kuruluşlarımız, esnafımız ve tüm hemşerilerimizin desteklediği Ankara Erzurum Günleri'nin, titiz bir çalışma ile yürütüldüğünü, Erzurum Tanıtım Günleri'ne rekor bir katılım beklediklerini söyledi."

Erzurumlu olan olmayan herkes davetli

Ankara ile Erzurum arasında bir köprü kurma maksadıyla kültür ve medeniyetler şehri Erzurum'un kültürel değerlerinin, yöresel ürünlerinin, halk oyunlarının, müziğinin kısacası tüm değerlerinin olacağını ifade eden Başkan Veysel Karani Aksungur, Erzurum Tanıtım Günleri'ne Erzurumlu olan olmayan herkesi ve her kesimi davet ettiklerini açıkladı. - ERZURUM

Ankara'da 'Erzurum Günleri' başlıyor

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Haziran, Erzurum, Ankara, AKM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara'da 'Erzurum Günleri' başlıyor - Son Dakika


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