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Ankara'da nostaljik ahşap büfe - Son Dakika

Ankara'da nostaljik ahşap büfe

12.11.2021 12:24

Ankara'da nostaljik ahşap büfe Ankara Halk Ekmek Fabrikasının kendi öz kaynaklarıyla tarihi kent merkezi kentsel sit dokusunu dikkate alarak inşa ettiği iki halk ekmek satış büfesi, Ulus Hali girişi ile Posta Caddesi'nde hizmet vermeye başladı.

Ankara'da nostaljik ahşap büfe

ANKARA - Ankara Halk Ekmek Fabrikasının kendi öz kaynaklarıyla tarihi kent merkezi kentsel sit dokusunu dikkate alarak inşa ettiği iki halk ekmek satış büfesi, Ulus Hali girişi ile Posta Caddesi'nde hizmet vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, "Ulus Tarihi Kent Merkezi, Kentsel Sit Alanı ve Yenileme Alanı" çalışmalarına Ankara Halk Ekmek Fabrikası da nostaljik büfeler yaparak destek verdi. Ulus'ta bulunan iki halk ekmek satış büfesi Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yer alan tarihi yapılardan esinlenilerek ve tarihi sit dokuya uygun olarak yeniden inşa edildi. Başkent genelinde eskiyen ya da yıpranan halk ekmek satış büfeleri önümüzdeki süreçte yenilenecek.

Nostaljik görüntüsüyle dikkat çekiyor

Halk Ekmek Büfe Camekan Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip tarafından yaklaşık bir buçuk ay süren titiz çalışma sonunda üretilen iki adet yaklaşık 10 ve 12'şer metrekarelik ahşap ekmek büfelerinin tasarımı için Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki tarihi binalardan ilham alındı.

Ulus Hali ile Posta Caddesi'nde hizmete açılan özel tasarımlı ekmek satış büfelerini ziyaret eden Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Volkan Gönenç, Anafartalar ve Posta Caddesi başta olmak üzere Ulus bölgesinde yürütülen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Tarihi Kent Merkezi Projesi"ne destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Deneyimli personelimiz kendi öz kaynaklarımız ile tarihi kent merkezi kentsel sit dokusuna uygun olarak iki ekmek satış büfemizin yapımını gerçekleştirdi. Ankara genelinde 418 ekmek satış büfesi ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. Korona virüs salgını ile birlikte fabrikamızda, Başkent Market'lerde, Başkent Büfe'lerde, satış mağazalarımız ile ekmek satış büfelerimizdeki hijyen tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttık. Ankaralılara 40 yıldır sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ekmek ile unlu mamuller üretiyoruz. Halk Ekmek Fabrikası'nın tarihinde ilk kez gıda savunması eğitimine imza attık. Tüm satış noktalarımız ile ekmek satış büfelerinde hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu amaçla 'müşteri memnuniyeti anketi' başlattık. Anketten çıkacak sonuçlara göre vatandaşlarımızdan gelecek şikayet, öneri ve görüşleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz."

"Proje başkentin tarihine sahip çıkmak açısından büyük önem taşıyor"

Kent genelinde eskiyen ya da yıpranan ekmek satış büfelerini restore edeceklerini açıklayan Gönenç, "Hedefimiz uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunmak. Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin ortaklaşa sürdürdüğü Posta Caddesi Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi'de Başkent'in tarihine sahip çıkmak açısından büyük önem taşıyor. 14'ü ekmek olmak üzere toplam 74 çeşit unlu mamul üreten Halk Ekmek Fabrikası olarak Ulus tarihi kentsel sit alanı projesinin paydaşlarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ankara'da nostaljik ahşap büfe
Ankara'da nostaljik ahşap büfe
Ankara'da nostaljik ahşap büfe
Ankara'da nostaljik ahşap büfe

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, Ulus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara'da nostaljik ahşap büfe - Son Dakika


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