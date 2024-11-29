Ankara'da Öğrencilere Tören Tebligatı - Son Dakika
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Ankara'da Öğrencilere Tören Tebligatı

Ankara'da 60 öğrencinin törene katılmadığı için velilerine tebligat gönderildi. Veli Semra Polat, oğlunun hasta olduğu halde zorla katılmaya çağrıldığını belirtti.

29.11.2024 11:39
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Ankara'da bir okulda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılamayan 60 öğrencinin velilerine mazeret bildirmeleri için tebligat gönderildi. Öğrencilerden birinin velisi olan Semra Polat, "Gruplar halinde idareye alınmışlar dersten çıkarılarak. İdarede 'Niye gelmediniz?', hatta oğluma 'Sen sağlıklı olduğun halde gelmemişsin' denmiş" dedi.

Olay, Mamak ilçesinde bulunan Lalahan Ortaokulu'nda meydana geldi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle okulda düzenlenen törene 60 öğrenci katılmadı. Okul yönetimi, törene katılmayan öğrencilerin velilerine tebligat göndererek, öğrencilerin törene katılmama gerekçesini sordu. Törene katılmayan bir öğrencinin velisi olan Semra Polat, "Kasım ayının ilk haftası oğlum grip rahatsızlığı nedeniyle aile sağlığı merkezine gitti. Orada doktor çocuğun grip olduğunu, okula gitmemesi gerektiğini, bulaş yaymaması için hastalığı süresince evde dinlenmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla biz raporu okula tebliğ ettik. Sonrasında oğlum evde istirahate geçti, kasım ara tatili girdi. Evde istirahat ederek iyileşmeye çalıştı" dedi.

"Dersten çıkarılarak gruplar halinde idareye alınmışlar"

Törene oğlunun hasta olduğu için katılamadığını dile getiren Polat, "Okulda 60 öğrencinin 10 Kasım törenlerine katılmadığı tespit edilmiş. Gruplar halinde idareye alınmışlar dersten çıkarılarak. İdarede 'Niye gelmediniz?', hatta oğluma 'Sen sağlıklı olduğun halde gelmemişsin' denmiş. Oğlum da 'Hayır ben hastaydım, o yüzden gelemedim' dedi. Çünkü tatil bitmesine rağmen hala oğlumun sesi düzelmemişti ve hala rahatsızlığı devam ediyordu. 'Siz hasta olsanız bile katılacaksınız' demiş hasta olan çocuklara ve oğluma. Sonrasında oğluma bir tebligat verilmiş. E-imzalı, barkodlu bir tebligat. Bunu da velilere götürmeleri istenmiş. Oğlum bana getirdiğinde okudum. Bütün 60 öğrencinin velisine aynı şekilde bir tebligat gönderilmiş ve bizim orada izahat yazıp teslim etmemiz istenmiş. Ama bugüne kadar böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Çünkü çocuğum ondan önceki 29 Ekim törenlerine katılıyor. Hem pazar gününe denk geliyor, hem kasım ara tatili, hem benim çocuğum hasta. Zaten doktor öncesinde rapor vermiş. Bu durumda çocuğumun gitmesine zorunlu olacak bir durum ortada yok" diye konuştu.

Öte yandan, bir grup avukat, yapılan işlemin Anayasa'nın 6. ve Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Öğrencilere Tören Tebligatı - Son Dakika

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