Ankara'da Sürücü Bayıldı

Ankara'da direksiyon başındaki bir sürücü bayıldı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin sürücüsü seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Olaydan kimse olumsuz etkilenmedi.

Keçiören'de, iddialara göre bir sürücünün direksiyon başında bayıldığı anlar kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir adam aracıyla ana yola çıkmak üzereyken baygınlık geçirdi. O sırada ayağı fren pedalındaydı.

Sürücü bir süre sonra kendine geldiğinde ayağını frenden çekince araç bir miktar ilerledi. Durumu fark eden sürücü hemen el frenini çekerek aracı durdurdu. Ardından çevredeki vatandaşlara haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik amacıyla aracı yol kenarına çekerken, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.