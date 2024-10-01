Ankara\'daki Kütüphaneler Dijital Ortama Taşındı

Yerel

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kütüphanelerdeki kitaplar dijital ortama taşındı. Kitapseverlere hızlı ve pratik bir hizmet sunmak amacıyla binlerce kitap için dijital katalog tarama sistemi hayata geçirildi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kütüphanelerdeki kitaplar için dijital katalog tarama sistemi hayata geçirildi.Kitapseverlere hızlı ve pratik bir hizmet sunmak amacıyla başlatılan proje sayesinde, kütüphane koleksiyonundaki kitaplar dijital ortamda aranabilecek, kitapların mevcut durumu hakkında bilgi alınıp, istenilen kitap için rezervasyon oluşturabilecek ve farklı kategorilerdeki kitaplara erişim hızlıca sağlanmış olacak.

Katalogdan yararlanmak isteyenler, 'https://katalog.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden çok sayıda kitaba dijital ortamda erişim sağlayabilecek.