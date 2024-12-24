Ankara Dijital Medya Platformu Kuruldu

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Ankara'da yüz binlerce kişi tarafından takip edilen dijital medya içerik üreticileri bir araya gelerek Ankara Dijital Medya İçerik Üreticileri Platformu'nu kurdu.

Dijital medyada faaliyet gösteren ve Instagram, Twitter, Tiktok gibi mecralarda oldukça yüksek takipçi sayılarıyla Ankara'daki hemen herkes tarafından tanınan 17 içerik üreticisinin bir araya gelmesiyle kurulan Ankara Dijital Medya İçerik Üreticileri Platformu ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan ile gerçekleştiren Platform yöneticileri, 2025 yılı itibariyle birçok yeni etkinlik, eğitim ve buluşma planladıklarını belirtti.

"Bu birliktelik çok değerli"

Hasan Doğan, yaklaşık iki saat süren görüşmede platforma desteklerini dile getirerek "Bu birliktelik çok değerli ve Ankara için önemli bir kazanım" dedi. Toplantıdaki her içerik üreticisinin hesaplarını tek tek inceleyip takip eden Doğan, faaliyet alanları hakkında bilgi aldı.

Platform Başkanı ve aynı zamanda Ankara Beyfendisi sosyal medya hesaplarının kurucusu ve yöneticisi olan Yunus Emin Atak, ilk buluşmanın kendileri için onur verici olduğunu aktararak "Henüz oldukça yeni olan platformumuzla ilk görüşmeyi Prof. Dr. Hasan Doğan Beyefendi ile yapmak ve takdirlerini duymak bizi onore etti. Hem kendimizden hem sosyal medya hesaplarımızdan bahsettik. Oldukça kıymetli fikirlerini dinledik, yol haritamızı beraber değerlendirdik. Biz bu görüşmeden son derece memnun ayrıldık ve ilerleyen zamanda tekrar bir araya gelme sözü aldık. Bu çok mutluluk verici" dedi.

"Biz Ankara'yı dijitalin de Başkenti haline getirmek istiyoruz."

Temel olarak Başkent'i dijital medyada doğru temsil etme gayesi taşıyan içerik üreticileriyle bir araya gelindiğine dikkat çeken Atak, "Günümüzde her konuda dijital medya en büyük güç kaynağı haline geldi. Biz de her birimiz yıllarımızı bu alana vermişken birlikten güç doğar ilkesiyle şehrimizi nasıl daha iyi temsil edebiliriz diyerek bir araya geldik. Ankara, Cumhuriyetin Başkenti ve en güzel şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bizi, bu platform çatısı altında toplayan temel konu da budur. Biz Ankara'yı dijitalin de Başkenti haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Yönetim kadrosunun sosyal medyada Ankara Beyfendisi, Ankara'da Bir Bebek, 365 Gün Ankara, Doğanay Vural, Ankara Etkinlikleri, Mehmet Daldal, Ayı Yemeği, Ailece Ankara, Onur Burak Elaldı, Biz Ankaralıyız, Okur Gezer Ailem, Ankara Mizah, Gezen Adam gibi öne çıkan isimlerden oluştuğu platforma yeni üyeliklerin kısa bir süre daha açık olduğu bildirilirken şu an yoğun bir üyelik talebi aldıkları da belirtildi.

Halihazırda birçok kamu kurumu ve özel sektör yöneticisinden görüşme daveti aldığı belirtilen platformun, 2025 yılı itibariyle birçok yeni etkinlik, eğitim ve buluşma düzenleneceği ifade edildi.

Platforma üye olmak isteyenlerin Twitter ve Instagram üzerinden @AnkaraDijitalMP adresi üzerinden başvuruda bulunabileceği ve etkinliklere katılım için de bu hesabın takip edilebileceği kaydedildi. - ANKARA