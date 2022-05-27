Ankara Kent Konseyi, 81 İlden Gelen Üniversite Öğrencileri ile "İklimin Geleceğini" Konuştu

Ankara Kent Konseyi (AKK), Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ve TOBB Tarım Meclis Başkanı Ülkü Karakuş'u, Habitat Derneği üyesi 81 ilden gelen üniversiteli gönüllülerle buluşturdu. Buluşmada alınması gereken önlemler, öneriler ve iklimin geleceği masaya yatırıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ev sahipliğinde üniversiteli gençler ile akademisyenler, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda "iklimin geleceği" konusunu masaya yatırdı.

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve AKK Başkan Yardımcısı Ceren Anadol'un da katıldığı buluşmada; Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ile TOBB Tarım Meclis Başkanı Ülkü Karakuş, Habitat Derneği üyesi 81 ilden gelen üniversiteli gönüllülerle bir araya geldi.

ANADOL: "EKO İKLİM ZİRVESİ SONRASI TÜRKİYE BİZİ KONUŞTU"

Programın açılış konuşmasında EKO İklim Zirvesi ile Ankara'nın en büyük organizasyonunu yaptıklarına dikkat çeken AKK Başkan Yardımcısı Ceren Anadol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkent Gençlik Meclisinin çok büyük katkılarının da olduğu bir organizasyon gerçekleştirdik. Dünyanın ilk iklim fuarı Başkent Ankara'mızda gerçekleşti. Gençlik Meclisimiz büyük sorumluluk üstlendi. EKO İklim'i Ankara'da yapmamızın sebebi iklim değişikliği ile karşı karşıya olmamız. Öyle bir yüzyıla geldik ki her şeyi korumak zorundayız. Kadın, çocuk, su, çevre hepsini korumak zorundayız. Sürekli bir koruma içgüdüsüyle hareket ediyoruz. EKO İklim'de şunu amaçladık evet bu iş dünyasını çok ilgilendiren bir konu ama bireyler olarak bizi ne kadar ilgilendiriyor? Biz ne yapabiliriz? Başkent Ankara'da EKO İklim'i yaptığımızda üniversiteli arkadaşlarımızdan destek olmalarını çok istedik. Bütün evlere girmekti hedefimiz. 95 bin katılımla Ankara'nın en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Sonrasında baktık ki Türkiye bizi konuşur hale geldi. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

AKK Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer de interaktif bir uygulama ile alanda bulunan gençlerin iklim değişikliğine yönelik düşüncelerini paylaşmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Sizce iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar nelerdir? Gençlik bu sorunları nasıl algılıyor? Bu algıladığı sorunları kendi yaşam pratiğinde nasıl deneyimliyor? Problemler her yanımızda var fakat bu problemlere geliştirebileceğimiz çözümler nelerdir? Bunu genç aklın çözümleri olarak da nitelendirebiliriz. Cep telefonlarınızdan interaktif bir şekilde buna cevap vermenizi istiyoruz. İklim değişikliğine karşı ne yapmalıyız? Birisinin bir şey yapması gerekiyor bu kim ve ne yapmalı sorusuna cevap bulacağız. Sadece problemin değil çözümün de ortağıyız. İnsanlar eğitilmeli, farkındalık düzeyi artırılmalı, yeşil dönüşüm desteklenmeli, tüketim azaltılmalı, aç kalmadan tüketimi azaltmalıyız ya da tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. İklim değişikliğine karşı gençlerin çözüm önerileri arasında en fazla tasarruf üzerine odaklanılmış durumda. Hocalarımız da zihnimizi açacak bilgiler vermiş olacaklar. Organizasyonu tasarladıkları için herkese çok çok teşekkür ediyorum."

AKADEMİSYENLERDEN ÖNEMLİ TESPİTLER

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada sunum yapan TOBB Tarım Meclis Başkanı Ülkü Karakuş ise "Geleceğin İkliminde Tarım ve Gıda" konusundaki tespitlerini paylaştı:

"Biz siz gençlerin izinizden yürümek zorundayız. Yarını da bugün gibi yaşayacaksak yenilenebilir enerji, iklim değişikliğine karşı Paris Anlaşması ya da birçok anlaşmaya dökeceğimiz tere gerek yok, aktaracağımız milyarlarca dolarlık fona gerek yok yarın bugünkü gibi yaşayacaksak. Eğer alışkanlıklarımızı değiştirmezsek yarın daha farklı yaşamak zorunda kalacağız. Ankara Kent Konseyi'ne ve emeği geçen geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da "Son Buzul Erimeden" isimli sunumunda, "İklimin değiştiğini artık hepimiz biliyoruz peki bu özel bir olay mı yoksa hep değişir mi? İklim krizine engel olmak için sizler soru sormak zorundasınız. Tüketim alışkanlığının değişmesi için soru sormalısınız. Soru sormazsanız üretici ne yapıyor, bildiğini okuyor. Ne zaman bildiğini okumaktan vazgeçecek soru sormaya başladığınızda" diye konuştu.

Akademisyenlerin sunumunun ardından soru cevap bölümü ile devam eden programa katılan öğrenciler, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait elektrikli bisikletleri kullanarak sürüş de yaptı.