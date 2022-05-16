Ankara Kent Konseyi'nden Mukopolisakkaridoz Hastalığı İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi'nden Mukopolisakkaridoz Hastalığı İçin Farkındalık Etkinliği

16.05.2022 13:31

Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” kapsamında Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği (MPS LH) iş birliği ile farkındalık etkinliği düzenledi. Dünya şehirleri ile eş zamanlı olarak Başkent’te de düzenlenen ‘15 Mayıs Uluslararası MPS LH Farkındalık Günü’, Gençlik Parkı’nda The Kings Band konseri ve bisiklet sürüşü ile tamamlandı.

Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği (MPS LH) iş birliği ile farkındalık etkinliği düzenledi. Dünya şehirleri ile eş zamanlı olarak Başkent'te de düzenlenen '15 Mayıs Uluslararası MPS LH Farkındalık Günü', Gençlik Parkı'nda The Kings Band konseri ve bisiklet sürüşü ile tamamlandı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Engelliler Meclisi, Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği (MPS LH) iş birliği ile Gençlik Parkı'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

DÜNYA İLE EŞ ZAMANLI ETKİNLİK

Dünya şehirleri ile eş zamanlı olarak Ankara'da da gerçekleştirilen '15 Mayıs Uluslararası MPS LH Farkındalık Günü'ne; AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, MPS LH Derneği Kurucu üyesi Ayfer Ergüzel, AKK Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Meltem Alkaş Görür ve çok sayıda Başkentli katıldı.

Etkinliğe engelliler haftası kapsamında ev sahipliği yaptıklarını belirten AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, "Nadir hastalıklar grubunda yer alan Mukopolisakkaridoz hastalığı çalışmasındaki ilk etkinliğimiz. Konser sonrası bisiklet sürüşü ile programımızı tamamladık. Etkinliğe ilgi oldukça büyüktü" dedi.

BİSİKLET GRUBU FARKINDALIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

The Kings Band Pop-Rock Konseri ile devam eden farkındalık etkinliği, Gençlik Parkı içinde düzenlenen bisiklet sürüşü ile tamamlandı.

Etkinlikte bisiklet sürerek Mukopolisakkaridoz hastalığına dikkat çekmek istediğini söyleyen Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Meltem Alkaş Görür, "Böyle güzel bir organizasyonda yanlarında olmak gurur vericiydi. Bir gün değil her gün farkındalık diyoruz" dedi.

Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği Kurucu üyesi Ayfer Ergüzel de düşüncelerini, "Hepimiz hasta yakınıyız. Yaşadığımız zorluklar bize dayanışmanın ve birlikte olmanın önemini hatırlattı. Güzel bir etkinlik düzenledik. Bizi fark etsizler, bizler nadir hastalığa sahip hastaların bireyleriyiz. Ne kadar fark edilirsek aileler için o kadar kolay bir yaşam olacaktır" sözleriyle paylaştı.

Ankara Kent Konseyi'nden Mukopolisakkaridoz Hastalığı İçin Farkındalık Etkinliği
Ankara Kent Konseyi'nden Mukopolisakkaridoz Hastalığı İçin Farkındalık Etkinliği
Ankara Kent Konseyi'nden Mukopolisakkaridoz Hastalığı İçin Farkındalık Etkinliği
Ankara Kent Konseyi'nden Mukopolisakkaridoz Hastalığı İçin Farkındalık Etkinliği

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Ankara Kent Konseyi'nden Mukopolisakkaridoz Hastalığı İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika


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