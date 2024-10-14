Ankara'ya 380 Yeni Güvenlik Aracı

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Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın filosuna 380 araç daha katıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen araçların teslim töreninde konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, emniyet ve jandarmaya teslim edilen araçların personelin hareket kabiliyetini artıracağını ve hizmet standartlarını da daha yukarı çekeceğini belirterek, "Emniyet teşkilatımızın halihazırda bulunan 2 bin 854 araca 288 araç daha eklenerek, 206'sı trafik ekiplerinde, 82'si asayiş birimlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Ankara giderek artan nüfusuna paralel olarak artan trafiği ile her geçen gün vatandaşımız açısından trafik hizmetlerinin daha da yukarı çıkarılması gerektiren bir hal almıştır. Dolayısıyla hem atanan personellerin hem de araçların trafik hizmetlerine tahsis edilmesinin özel bir anlamı vardır. İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde 528 aracımız vardı. Şu an itibarı ile 92 araç daha kolluk hizmetlerinin emrine tahsis edilerek, güncel sayımız 620'ye ulaşmıştır. Yine tahsis edilen araçlardan 28 araç trafik hizmetlerinde, 17 araç ise asayiş hizmetlerinde kullanılacaktır. Otoyolda hem trafik hem de asayiş hizmetleri birleştirildi ve jandarma tarafından yürütülecek. Burada mağdur olan vatandaşımızın herhangi bir trafik kazası halinde bir taraftan trafik tespiti yapılırken, diğer taraftan adli boyutunun da incelenmesi sağlanmış olacak. Bunun için de 47 araç jandarmaya tahsis edildi" dedi.

Jandarma ile emniyet teşkilatının koordine halinde fedakarca görev yaptığını söyleyen İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise, "İlimizde huzur ve güvenlik ortamının sağlanması amacıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarma personelimiz, yeni tedarik edilen araçlarımız ile birlikte emniyet ve asayiş hizmetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirecektir" diye konuştu.

Yalçınkaya, tahsis edilen araçlardan bir kısmının trafik hizmetlerinde, bir kısmının da otoyollarda görev yaparak bir yandan trafik güvenliğini sağlayacağını, diğer yandan otoyollardaki muhtemel asayiş suçlarına anında müdahale edeceğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de, Başkent'in güven ve huzurunun sağlanması için personelin görevlerinde kullanacağı yeni araçlar ile gelişen ve değişen şartlara uyum sağlayacaklarını ifade ederek, "Yeni araç ve personel takviyesi ile birlikte trafik düzeni ve kazaların önlenmesi sağlanacak, olaylara daha hızlı müdahale edilebilecek, suçların önlenmesinde ve suçluların yakalanmasında önemli bir ivme kazanılacaktır. Böylelikle olaylara müdahale süremiz yüzde 30 daha da kısalacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin desteği ve güveninden güç alarak tavizsiz bir şekilde suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürecek, hızlı, dinamik, nitelikli ve vatandaş odaklı çalışma anlayışımızla güvenli başkentin teminatı olacağız" dedi. - ANKARA