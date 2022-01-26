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Anne-babalar pişirdi, çocuklar tasarladı - Son Dakika

Anne-babalar pişirdi, çocuklar tasarladı

26.01.2022 09:42
Anne-babalar pişirdi, çocuklar tasarladı

Yaşar Üniversitesinde, Ebeveyn ve Çocuk Beslenme Atölyesinin ikincisi düzenlendi.

Yaşar Üniversitesinde, Ebeveyn ve Çocuk Beslenme Atölyesinin ikincisi düzenlendi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç önderliğinde gerçekleşen atölyede ebeveynler, çocukları için sağlıklı atıştırmalıklar hazırladı, çocuklar ise keyifli vakit geçirdi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında düzenlenen etkinliğe, 6 anne-baba ve 9 çocuk katıldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç'in önderliğinde, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez, anne-baba ve çocuklarla sağlıklı beslenme üzerine sohbet etti. Aileler önlüklerini giyip mutfağa geçerken, çocuklara sağlıklı beslenme üzerine farkındalık oluşturmak için bilgiler verildi.

Çocuklar, gerçekleştirilen etkinlikte anne ve babaları için rengarenk önlükler tasarladı. Şef Belgin Bulgan eşliğinde mutfağa giren anne-babalar ise çocukları için yulaflı üzümlü kurabiye, çilek ve yeşil yapraklı sebzelerden iki çeşit sağlıklı içecek hazırladı. Etkinliğin sonunda çocuklar tasarladıkları önlükleri ailelerine hediye ederken, aileler de hazırladıkları kurabiye ve içecekleri çocuklarına ikram etti. Çocuklar hem bilgilendi hem eğlendi, ebeveynler ise sağlıklı atıştırmalıklar listelerine yeni tarifler ekledi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Sağlıklı beslenme bireylerin yaşamı için çok önemli. Özellikle bu alışkanlığın küçük yaşlarda edinilmesi büyük önem teşkil ediyor. Bu atölyeyle hem çocuklarda hem anne babalarda farkındalık yaratmayı amaçladık. Çok faydalı oldu. Bu iş birliğimizi devam ettirerek farklı etkinlikler de düzenleyeceğiz." - İZMİR

Anne-babalar pişirdi, çocuklar tasarladı
Anne-babalar pişirdi, çocuklar tasarladı
Anne-babalar pişirdi, çocuklar tasarladı

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Yaşar Üniversitesi, Sağlıklı Beslenme, Gastronomi, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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