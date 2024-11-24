HATAY'ın Antakya ilçesinde sağanağın ardından gökkuşağı çıktı.
İlçedeki Dikmece Mahallesi'nde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanağın ardından güneşle birlikte gökkuşağı çıktı. Gökkuşağına ilgi gösteren vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi.
Haber- Kamera: Samim SELÇUK/ANTAKYA,(Hatay),
Son Dakika › Yerel › Antakya'da Gökkuşağı Görüntülendi - Son Dakika
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