Antakya\'da Kalaycılık Mesleği Talep Görmüyor

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Hüseyin Doğan, 40 dereceyi bulan sıcakta bakır kalaylayarak zorlu mesaisini devam ettiriyor. Çırak bulmakta güçlük çeken Doğan, gençlerin mesleği zorluğundan dolayı tercih etmediklerini söyledi.

Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendini hissettirdiği Hatay'da sıcaklık gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Ateş başında çalışan meslek grupları da sıcak hava dolayısıyla zor günler geçiriyor. Antakya ilçesinde babadan kalma kalaycılık mesleğini devam ettiren 54 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın, ateş başında zorlu mesaisi sürüyor. Kalaycı Doğan, mesleğin fiziksel olarak zorlayıcı ve kirli bir ortamda yapıldığından dolayı gençler tarafından tercih edilmediğini belirtiyor.

"En son 15 yıl önce bir işçim vardı ondan sonra işçi bulmak zor oldu"

Kalaycılık mesleğinin artık talep görmediğini belirten Hüseyin Doğan, "Antakya'da son kalan birkaç kalaycıdan biriyim. Ortalama 40 yıldır kalaycılık yapıyorum. Bizim zanaat fizik yorgunluğu ve kirli olmasından dolayı ağır bir meslektir. Bu meslek artık talep görmüyor. Çalışma isteği olan gençlerimiz yok. En son 15 yıl önce bir işçim vardı ondan sonra işçi bulmak zor oldu. Mesleğimiz babadan kalmadır. İşlerimiz artık eskisi gibi yoğun değil çoğu günler ocağı yakmadığımız günler oluyor" dedi. - HATAY