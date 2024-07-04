Antakya'da Kalaycılık Mesleği Talep Görmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antakya'da Kalaycılık Mesleği Talep Görmüyor

Antakya\'da Kalaycılık Mesleği Talep Görmüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Hüseyin Doğan, 40 dereceyi bulan sıcakta bakır kalaylayarak zorlu mesaisini devam ettiriyor. Çırak bulmakta güçlük çeken Doğan, gençlerin mesleği zorluğundan dolayı tercih etmediklerini söyledi. Kalaycılık mesleğinin artık talep görmediğini belirten Doğan, işlerin eskisi gibi yoğun olmadığını ifade etti.

04.07.2024 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Hüseyin Doğan, 40 dereceyi bulan sıcakta bakır kalaylayarak zorlu mesaisini devam ettiriyor. Çırak bulmakta güçlük çeken Doğan, gençlerin mesleği zorluğundan dolayı tercih etmediklerini söyledi.

Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendini hissettirdiği Hatay'da sıcaklık gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Ateş başında çalışan meslek grupları da sıcak hava dolayısıyla zor günler geçiriyor. Antakya ilçesinde babadan kalma kalaycılık mesleğini devam ettiren 54 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın, ateş başında zorlu mesaisi sürüyor. Kalaycı Doğan, mesleğin fiziksel olarak zorlayıcı ve kirli bir ortamda yapıldığından dolayı gençler tarafından tercih edilmediğini belirtiyor.

"En son 15 yıl önce bir işçim vardı ondan sonra işçi bulmak zor oldu"

Kalaycılık mesleğinin artık talep görmediğini belirten Hüseyin Doğan, "Antakya'da son kalan birkaç kalaycıdan biriyim. Ortalama 40 yıldır kalaycılık yapıyorum. Bizim zanaat fizik yorgunluğu ve kirli olmasından dolayı ağır bir meslektir. Bu meslek artık talep görmüyor. Çalışma isteği olan gençlerimiz yok. En son 15 yıl önce bir işçim vardı ondan sonra işçi bulmak zor oldu. Mesleğimiz babadan kalmadır. İşlerimiz artık eskisi gibi yoğun değil çoğu günler ocağı yakmadığımız günler oluyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hüseyin Doğan, Antakya, Hatay, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antakya'da Kalaycılık Mesleği Talep Görmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
08:12 Bir sigara grubuna 10 TL zam En ucuzu 67 lira oldu Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu
23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
08:17 Rüştü Onur Atilla’dan “Boşanmayı ben istemedim“ diyen eski eşine cevap gecikmedi Rüştü Onur Atilla'dan "Boşanmayı ben istemedim" diyen eski eşine cevap gecikmedi
07:52 Doğukan Güngör ’le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil
00:27 Provokatörler yine sahnede ’’Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı’’ dediler, gerçek bambaşka çıktı Provokatörler yine sahnede! ''Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı'' dediler, gerçek bambaşka çıktı
00:20 Daha inşaat aşamasındaydı Yangın Şırnak Bölge Hastanesi’ni küle çevirdi Daha inşaat aşamasındaydı! Yangın Şırnak Bölge Hastanesi'ni küle çevirdi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:38 İşte başvuru tarihleri Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi İşte başvuru tarihleri! Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 09:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya'da Kalaycılık Mesleği Talep Görmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement