Antal Réthly Anma Programı Düzenlendi

Türkiye'de meteoroloji alanında önemli çalışmalarda bulunan ve 1925-1927 yılları arasında Türkiye hükümeti adına Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluşunu gerçekleştiren Macar meteorolog Prof. Dr. Antal Réthly için Budapeşte'de anma programı düzenlendi.

Macar Meteoroloji Derneğinin kuruluşunun 100. yılı ve Prof. Dr. Antal Réthly'nin vefatının 50. yılı nedeniyle Dünya Meteoroloji Günü kapsamında gerçekleştirilen anma programına Macaristan Enerji Bakanlığı Çevre Politikaları Genel Sekreteri Dr. Anik Raisz, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı hazırlıklarından sorumlu hükümet yetkilisi Dr. Péter Hoppl, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macar Meteoroloji Derneği temsilcileri, TİKA yetkilileri ve Türkiye'den giden davetliler katıldı. Programda Antal Réthly'nin meteoroloji alanındaki öncü çalışmaları ile hem Macaristan'da hem de Türkiye'de yürütülen faaliyetler ele alındı. Ayrıca Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Macar meteoroloji bilimine katkı sunan bilim adamlarına ödül ve plaket takdim edildi.

Etkinliğin ikinci gününde Büyükelçi Ekşioğlu'nun makamında kabul ettiği Türk heyeti, 2025 yılının "Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla meteoroloji alanında düzenlenen bu bilimsel foruma TİKA'nın desteğiyle katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA