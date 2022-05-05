Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni - Son Dakika
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Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni

05.05.2022 15:59
Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni

Ramazan Bayramı tatilinin ardından mesainin ilk günü Antalya Adliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ramazan Bayramı tatilinin ardından mesainin ilk günü Antalya Adliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adliyenin personel yemekhanesinde gerçekleştirilen törene; Antalya Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Mahkeme Başkanları, Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, Yazı İşleri Müdürleri ile adalet personelinin katıldığı bayramlaşma gerçekleşti. Bayram tatilinin ardından yeniden bir araya gelen yargı mensupları ve adliye personeli, birbirlerinin bayramını kutlayıp güzel temennilerde bulundular. Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, bayramlaşma davetine i katılan herkese teşekkür ederek, herkesin geçmiş Ramazan Bayramını kutladılar. Konuşmaların ardından bayramlaşma ile program sona erdi. - ANTALYA

Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni
Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni
Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni
Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni

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Ramazan Bayramı, Cumhuriyet, Antalya, Yargı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni - Son Dakika


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