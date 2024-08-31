Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

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Bu nasıl öfke! Aracın farını kapatmadı diye dayak yedi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Mert Aydın'ın DJ performansı ve Simge konseri ile kutladı. Başkan Muhittin Böcek, "30 Ağustos, Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün yolunu aydınlatan Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferidir. Atamızın izinden ayrılmadan, devrimlerine olan inancımızla, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce Antalyalı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. DJ Mert Aydın'ın performansıyla başlayan gece büyük zaferin 102. yılına yakışır bir coşkuya sahne oldu.

Mert Aydın'dan etkileyici performans

Gece DJ Mert Aydın'ın performansıyla başladı. Aydın'ın, sahne şovları eşliğinde gerçekleştirdiği performansı geceye renk kattı. Zafer Bayramı'nı kutlamak üzere Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar, Mert Aydın'ın çaldığı İngilizce ve Türkçe şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

Binlerce Antalyalı, Andımız'ı okudu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı kutlama programına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kurum kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar, 100. Yıl Marşı eşliğinde hep bir ağızdan Andımız'ı okudu. Antalyalılar cep telefonlarının ışıkları ve Türk bayrakları ile hayranlık yaratan bir görüntü oluşturdu.

"30 Ağustos büyük bir destandır"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gecede yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün, zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli günüdür. Siperlerin ardında, yorgun ama inançlı bir ordu vardı. Her adımda özgürlük için atan yürekler, her bakışta bağımsızlık için çarpan kalpler…Yalnızca vatanı düşünen Mehmetçikler, varını yoğunu bu topraklar için ortaya koymuştu. İşte bu bir milletin ayağa kalkma mücadelesiydi…O gün, kararlılık ve cesaretin zaferle taçlandığı gündü.

30 Ağustos, vatan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini gösteren büyük bir destandı.

Bu zafer, sadece toprağın değil; onurun, bağımsızlığın, geleceğin zaferiydi. Çünkü biz biliriz ki; mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır."

"Bağımsızlığımızın 102. yılı kutlu olsun"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, her türlü imkansızlıklara rağmen kazanılan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Böcek, "30 Ağustos; Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün yolunu aydınlatan Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferidir. 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emrini veren ebedi Başkomutanımızın işgalci güçleri ülkemizden defettiği günün zaferi, bağımsızlığımızın 102. Yılı kutlu olsun. Atamızın izinden ayrılmadan, devrimlerine olan inancımızla, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"Herkesin başkanı olmaktan vazgeçmeyeceğim"

Başkan Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos zaferinin 2. yıl dönümünde 'Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' diyerek gençlere seslendiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, konserlerin iptal edilmediği, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep beraber yeniden inşa edeceğiz.Özgürlüğün ve barışın kenti Antalyamızda herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden, azimle gururla sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Her şey çok güzel olacak."

Başkan Böcek konuşmasının ardından elinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalıları selamladı.

Simge şarkılarıyla zafer coşkusu yaşandı

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Simge sahne aldı. 'Aşkın Olayım', 'Yakışıklı', 'Ben Bazen' gibi hit olan şarkılarının yanı sıra 10. Yıl Marşı'nı da hayranlarıyla birlikte söyleyen Simge, Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başkan Böcek'ten anlamlı hediye

Konseri Antalyalılar ile birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu özel geceye renk katan Simge'ye Antalyalılar adına çiçek ve Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş, üzerinde "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yerdir" yazan bir tablo hediye etti. Başkan Böcek ve Simge daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalıların cep telefonlarının ışıklarından oluşan eşsiz atmosferde hatıra fotoğrafı çektirdi.