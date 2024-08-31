Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Mert Aydın'ın DJ performansı ve Simge konseri ile kutladı. Başkan Muhittin Böcek, 30 Ağustos'un önemine değinerek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün yolunu aydınlatan Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferi olduğunu belirtti. Antalyalılar, Mert Aydın'ın performansı ve Simge'nin şarkılarıyla zafer coşkusunu yaşadı.

31.08.2024 01:17  Güncelleme: 02:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Mert Aydın'ın DJ performansı ve Simge konseri ile kutladı. Başkan Muhittin Böcek, "30 Ağustos, Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün yolunu aydınlatan Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferidir. Atamızın izinden ayrılmadan, devrimlerine olan inancımızla, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce Antalyalı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. DJ Mert Aydın'ın performansıyla başlayan gece büyük zaferin 102. yılına yakışır bir coşkuya sahne oldu.

Mert Aydın'dan etkileyici performans

Gece DJ Mert Aydın'ın performansıyla başladı. Aydın'ın, sahne şovları eşliğinde gerçekleştirdiği performansı geceye renk kattı. Zafer Bayramı'nı kutlamak üzere Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar, Mert Aydın'ın çaldığı İngilizce ve Türkçe şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

Binlerce Antalyalı, Andımız'ı okudu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı kutlama programına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kurum kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar, 100. Yıl Marşı eşliğinde hep bir ağızdan Andımız'ı okudu. Antalyalılar cep telefonlarının ışıkları ve Türk bayrakları ile hayranlık yaratan bir görüntü oluşturdu.

"30 Ağustos büyük bir destandır"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gecede yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün, zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli günüdür. Siperlerin ardında, yorgun ama inançlı bir ordu vardı. Her adımda özgürlük için atan yürekler, her bakışta bağımsızlık için çarpan kalpler…Yalnızca vatanı düşünen Mehmetçikler, varını yoğunu bu topraklar için ortaya koymuştu. İşte bu bir milletin ayağa kalkma mücadelesiydi…O gün, kararlılık ve cesaretin zaferle taçlandığı gündü.

30 Ağustos, vatan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini gösteren büyük bir destandı.

Bu zafer, sadece toprağın değil; onurun, bağımsızlığın, geleceğin zaferiydi. Çünkü biz biliriz ki; mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır."

"Bağımsızlığımızın 102. yılı kutlu olsun"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, her türlü imkansızlıklara rağmen kazanılan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Böcek, "30 Ağustos; Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün yolunu aydınlatan Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferidir. 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emrini veren ebedi Başkomutanımızın işgalci güçleri ülkemizden defettiği günün zaferi, bağımsızlığımızın 102. Yılı kutlu olsun. Atamızın izinden ayrılmadan, devrimlerine olan inancımızla, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"Herkesin başkanı olmaktan vazgeçmeyeceğim"

Başkan Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos zaferinin 2. yıl dönümünde 'Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' diyerek gençlere seslendiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, konserlerin iptal edilmediği, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep beraber yeniden inşa edeceğiz.Özgürlüğün ve barışın kenti Antalyamızda  herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden, azimle gururla sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Her şey çok güzel olacak."

Başkan Böcek konuşmasının ardından elinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalıları selamladı.

Simge şarkılarıyla zafer coşkusu yaşandı

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Simge sahne aldı. 'Aşkın Olayım', 'Yakışıklı', 'Ben Bazen' gibi hit olan şarkılarının yanı sıra 10. Yıl Marşı'nı da hayranlarıyla birlikte söyleyen Simge, Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başkan Böcek'ten anlamlı hediye

Konseri Antalyalılar ile birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu özel geceye renk katan Simge'ye Antalyalılar adına çiçek ve Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş, üzerinde "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yerdir" yazan bir tablo hediye etti. Başkan Böcek ve Simge daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalıların cep telefonlarının ışıklarından oluşan eşsiz atmosferde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Muhittin Böcek, Mert Aydın, Antalya, Aydın, Kültür, Müzik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 02:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement