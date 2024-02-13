Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel felaketinin yaşandığı Gebiz Mahallesi\'nde kurtarma çalışmalarını koordine etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, selin vurduğu Gebiz Mahallesi'ne giderek Büyükşehir İtfaiyesi'nin mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını koordine etti. Büyükşehir ekipleri, selin etkilediği mahallelerde vatandaşlara su ve ekmek yardımı yaparken, mobil AŞ evi de sıcak yemek dağıtımına başladı.
Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Antalya'da 1450 personel ve 290 araç-iş makinası ile sahada aralıksız çalışmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de afetin yaşandığı bölgelere giderek, çalışmaları koordine etti. Başkan Böcek, su baskını yaşanan Muratpaşa ilçesi Gebiz Mahallesi'nde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile çalışmaları yerinde gördü.
Büyükşehir İtfaiyesi'nin Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşları botla kurtarma operasyonunu yerinde takip eden Başkan Böcek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Böcek, akşam saatlerinden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğunu, su tahliye ve kurtarma çalışmaları yaptığını belirtti.
Evcil hayvanlar da kurtarıldı
Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan onlarca vatandaş Büyükşehir İtfaiyesi tarafından zodyak botlarla alınarak güvenli alana götürüldü. İtfaiye erleri mahsur kalan engelli bireyleri sırtlarında güvenli alana taşıdı. İtfaiye erleri, vatandaşların yanı sıra selde mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.
Başkan Muhittin Böcek ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Başkan Böcek, "Şehrimizde yaşanan sel felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm ekiplerimizle birlikte kurum ve kuruluşların desteğiyle yağmurun ilk anından itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun Antalya'm" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, afetin yaşandığı mahallelerde vatandaşlara su ve ekmek yardımı yapıyor. Sokak sokak dolaşan Büyükşehir ekipleri, göl olan yollar nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de sel felaketinin en çok vurduğu Gebizli Mahallesi'nde muhtarlık önünde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor.
Büyükşehir İtfaiyesi ve ASAT ekipleri, geceden itibaren vatandaşların yardımına koştu. İtfaiye ekipleri, su basan evler ve kamu binalarında su tahliyesi gerçekleştirdi. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de su baskını yaşanan Çallı, Gıyasettin Keyhüsrev, Otogar alt geçitlerinde motopomplarla su tahliyesi yaptı. ASAT ve Büyükşehir ekipleri, alt geçitlerde ve göllenme olan bölgelerde tıkanan yağmur suyu mazgallarını açmak için yoğun çaba sarf etti. - ANTALYA
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