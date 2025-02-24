Antalya'da 300 Kilogram Midyeye El Konuldu

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Antalya Otobüs Terminali'nde 300 kilogram midyeye el konuldu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, ticareti yapılmak üzere şehir dışından Antalya'ya gönderilen 300 kilogram midyeye el koydu.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otobüslerle usulüne aykırı şekilde taşınan ve şehre dağıtılmak üzere hazır halde olan 300 kilogram midye tespit etti. Dondurucularla taşınması gereken ürünlerin, halk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle midyelere el kondu. Şehir dışından gönderilen midyeleri almaya gelen şahıs ise yetkilileri görünce hızla uzaklaştı. El konulan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğüne bildirildikten sonra, otobüs firmasına da cezai işlem uygulandı.