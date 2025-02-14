Antalya'da Boşaltılan Binada Yangın

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Antalya'da kentsel dönüşümdeki binada korkutan yangın

ANTALYA - Antalya'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1279 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kentsel dönüşüme girdiği için boşaltılan bir apartmandan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangına daire içerisinde bulunan atık malzemelerin neden olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri bölgede bulunan kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan apartmanların madde bağımlıları tarafından kullanıldığını ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini ileri sürdü.