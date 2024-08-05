Antalya'da çöp ev operasyonu: 2 evden 12 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Antalya'da çöp ev operasyonu: 2 evden 12 kamyon çöp çıkarıldı

Kepez Belediyesi, Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde evlerin bahçesinde biriktirilen ve çevre kirliliğine neden olan tonlarca çöpü, kepçe ile kamyonlara yükleyerek kaldırdı. İki evden 12 kamyon çöp çıkarıldı. Evinin bahçesinde devasa çöp yığınlarını temizlenmesini engelleme çalışan kadın eline aldığı tahta parçasıyla görevlileri durdurmaya çalıştı.

05.08.2024 15:34
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Antalya'da çöp ev operasyonu: 2 evden 12 kamyon çöp çıkarıldı

Evinin temizlenmesini istemeyen kadın eline aldığı tahta parçasıyla görevlileri engellemeye çalıştı

ANTALYA - Kepez Belediyesi, Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde evlerin bahçesinde biriktirilen ve çevre kirliliğine neden olan tonlarca çöpü, kepçe ile kamyonlara yükleyerek kaldırdı. İki evden 12 kamyon çöp çıkarıldı. Evinin bahçesinde devasa çöp yığınlarını temizlenmesini engelleme çalışan kadın eline aldığı tahta parçasıyla görevlileri durdurmaya çalıştı.

Antalya'da Kepez Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde, evin bahçesinde biriktirilen çöp ve atıkların kaldırılmasına yönelik çalışma yaptı. Mahalle sakinleri, kötü koku, sinek ve haşereye neden olduğu gerekçesiyle evlerin bahçelerinde biriktirilen çöplerin kaldırılmasını istedi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, yaptığı denetimde şikayete neden olan evlerin bahçesinde tonlarca çöp ve atık depolandığını tespit etti.

Aynı ev 4. kez çöplerden temizleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü, alınan yasal izinlerden sonra çöp biriktirilen iki evde temizlik çalışması başlattı. İlk temizlik çalışması Güneş Mahallesi 6011 Sokak'ta yer alan ve daha önce 4 kez çöplerden tahliye edilen müstakil evde gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, polis ve zabıtanın güvenlik önlemi almasından sonra evin bahçesindeki tonlarca çöp ve atığı, yaklaşık 5 saat süren bir çalışmanın ardından kaldırdı. Ekipleri ve iş matinelerini evin önünde gören ev sahibi kadın, temizliği engellemeye çalıştı. Ekiplere önce sözlü müdahalede bulunan kadın eline aldığı bir tahta parçasıyla görevlileri uzaklaştırmak istedi. Ekipler kadını ikna edip temizlik görevini tamamladı.

Çöp yığınları iş makineleriyle kaldırıldı

Bahçede biriktirilen giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet, kağıt ve mobilya gibi tonlarca çöp, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek, tahliye edildi. Bahçeden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Kepez Belediyesi, vatandaşların isteğini dikkate alarak Hüsnü Karakaş Mahallesi 3582 Sokak'ta yer alan tek katlı bir binanın bahçesindeki çöp ve hurdaları da temizledi. Buradan da 2 kamyon çöp tahliye edildi.

İlaçlama yapıldı, sokaklar süpürüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli de çöplerden arındırılan evlerin bahçelerinde böceklere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Çöp ev temizliği çalışması, yol süpürme aracı ile sokakların temizliğinin yapılmasıyla tamamlandı. Mahalle sakinleri, kötü koku, sinek ve haşereye neden olan çöp evlerin temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İş makinelerinin kullanıldığı temizlik çalışmasında 20 Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile 10 Zabıta Müdürlüğü personeli görev aldı.

"Temiz bir Kepez için çalışıyoruz"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, vatandaşların şikayetlerini ve taleplerini dikkate alarak, çöp, hurda biriktirilen ya da moloz dökülen alanlarda temizlik çalışması yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Temiz bir Kepez için çalıştıklarının altını çizen Başkan Mesut Kocagöz, "Kepez'imizi, Antalya'nın en temiz ilçesi yapmak için çalışıyoruz. Bu gayretimize gölge düşürecek olumsuzlukları da yasal mevzuatlar içerisinde, kimseyi kırmadan, üzmeden kaldıracağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da çöp ev operasyonu: 2 evden 12 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

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