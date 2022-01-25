Antalya'da metruk binada kalan vatandaşlara sıcak ortam - Son Dakika

Antalya'da kentin çeşitli noktalarından gelen ihbarları değerlendiren büyükşehir belediyesi ekipleri, metruk bir binada kalan vatandaşı BİMEKAN'A götürerek sıcak bir ortam sağlarken kıyafet yardımı ve yemek ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de hava sıcaklığının eksilerde olduğu bu günlerde gelen ihbarları değerlendirerek sokakta kalan vatandaşlara el uzatıyor. Gidecek yeri olmayan ve sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar bulundukları yerden alınarak evsiz vatandaşlara beslenme ve barınma imkanı sunulan BİMEKAN'a götürülüyor.

Sıcak bir ortam sağlandı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri son olarak metruk bir binada yaşamak zorunda kalan 42 yaşındaki Erol Kızık adlı vatandaşa ulaştı. Buz gibi bir ortamda boş bir binanın içinde yattığı sırada zabıta ekipleri tarafından bulunan Erol Kızık, BİMEKAN'a davet edildi. Bulunduğu yerden alınarak evsiz vatandaşların ağırlandığı BİMEKAN'a götürülen Erol Kızık'a sıcak bir ortam, yemek ikramı ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Soğuk bir gece geçirdim

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımına teşekkür eden Erol Kızık, "Dün gece soğuk bir gün geçirdim. Büyükşehir Belediyesinin böyle imkanları olduğunu duymuştum ama hiç faydalanmamıştım. Sağ olsun zabıta ekipleri beni buldu ve buraya getirdi. Sıcak yemeğimi yedim, banyo yapıp tıraş olacağım. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA