Antalya'da Öğrenciler Tarafından Kask Dağıtıldı - Son Dakika
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Antalya'da Öğrenciler Tarafından Kask Dağıtıldı

Antalya\'da Öğrenciler Tarafından Kask Dağıtıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan bir proje kapsamında trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Dağıtım sırasında kask almak isteyen motosiklet sürücüleri kuyruk oluşturdu. Kumluca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü de uygulamaya katılarak öğrencilerle birlikte sürücülere kask takmanın faydaları hakkında bilgi verdi. Kask takmayan sürücülere proje kapsamında ceza kesilmeyip kask hediye edildi.

23.04.2024 17:54
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan proje kapsamında trafik polislerinin gerçekleştirdiği uygulamada, motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Dağıtım sırasında kask almak isteyen motosiklet öğrencileri kuyruk oluşturdu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut'un da katıldığı trafik uygulamasında, öğrenciler trafik polisleriyle sürücülere kask takmanın faydaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Erdemir, uygulamada kask takmayan sürücülere proje kapsamında ceza kesilmediğini, kask hediye edildiğini söyledi.

Öğrencilerin çok güzel bir proje hazırladığı dile getiren Erdemir, "Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, güzel bir projeye imza atmışlar. Bizler de öğrencilerimize destek çıkıyoruz. Sürücülerimizin de kurallara uymalarını, trafikte kasklarını takmalarını istiyoruz." dedi.

Uygulamada trafik polislerince durdurulan motosiklet sürücülerinin evrakı kontrol edildi, kask dağıtılan sürücülerin isimleri not alındı. Trafik polisleri, başka denetimlerde kask dağıtılan sürücülerin kasklarını takmadıklarının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Öğrenciler Tarafından Kask Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Öğrenciler Tarafından Kask Dağıtıldı - Son Dakika
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