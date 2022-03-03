Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi

03.03.2022 16:18
Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi

Antalya'da aşırı yağışın ardından sel sularına karışan araç plakaları refüjde sergilendi.

Antalya'da aşırı yağışın ardından sel sularına karışan araç plakaları refüjde sergilendi.

Antalya'da dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında yollar su altında kaldı. Araçların göle dönen yollarla güçlükle ilerleyebildi. Su baskınında onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı ve sürüklendi. Toros Mahallesi Ekpo Parkı yanındaki yolda düşen plakalar vatandaşlar tarafından toplanarak refüje serildi. Bazı plakalar ise ağaçların yıkılmaması için konulan çitlere takıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından vatandaşlar plakalarını bulunan yerden aldı. - ANTALYA

Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi
Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi

YORUMLAR
500
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü faciaya neden oluyordu... Kaldırımda yürüyen vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü faciaya neden oluyordu... Kaldırımda yürüyen vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu

Tragger, Antalya, Sel, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:49:26. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement