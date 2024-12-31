Antalya\'da Yılbaşı Denetimleri Sıklaştı

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Antalya'da yılbaşı öncesi alkollü içecek sunumu yapılan işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, Şube Müdürü Erdem Özmen, Konyaaltı İlçe Müdürü Okan Evren ve Gıda Kontrol Görevlileri Konyaaltı'nda alkollü içecek sunumu yapılan işletmelerdeki gece denetimine katıldı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Erkal, yaptığı açıklamada, "Yeni yılın yaklaşmasıyla 19 ilçemizde yıl boyunca sürdürülen denetimler sıklaştırıldı. Mevzuata uymayan işletmelere idari yaptırımlar ve cezalar uygulanmakta. Gıda kontrol görevlilerimiz mesai saatlerine bağlı kalmaksızın, gece-gündüz ilgili mevzuatlar kapsamında işletmeleri denetlemeyi, gerekli gördüğünde de numune alımı çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz yılbaşı gecesi de sahada olacaklar" dedi. - ANTALYA