Antalya'nın Değerli Gazetecisi Cengiz Savaşeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'nın Değerli Gazetecisi Cengiz Savaşeri Hayatını Kaybetti

Antalya\'nın Değerli Gazetecisi Cengiz Savaşeri Hayatını Kaybetti

30 yılı aşkın gazetecilik hayatına sahip Cengiz Savaşeri, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

12.03.2025 14:41
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Antalya'da 30 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Cengiz Savaşeri, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyesi olan ve 30 yılı aşkın meslek hayatı boyunca basın camiasına önemli katkılar sunan Cengiz Savaşeri'nin vefatı, Antalya basın camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Yıllarını gazeteciliğe adayan, Antalya basınına büyük emekler veren Cengiz Savaşeri (75), 13 Mart Perşembe günü öğle namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Antalya'da 7 yıl boyunca Orkun Dergisi'nin temsilciliğini yaparak basın dünyasına katkı sunan Savaşeri, ayrıca Yeniçağ Gazetesi'nin Antalya temsilciliğini üstlendi. Orkun Kültür Evi adlı kitapçıyı 5 yıl boyunca işleterek, haftalık kültürel toplantılar ve yazar imza günleri düzenledi. Gazetecilik kariyerinde Olay07 adlı haftalık bölge gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı, Antalya Hayat Dergisi'nde yayın yönetmenliği ve Antalya Gündem Gazetesi'nde genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca birçok dergi, gazete ve internet sitesinde yazıları ve haberleri yayımlandı. 30 yılı aşkın meslek hayatında gazetecilikten hiç kopmayan Cengiz Savaşeri, emeklilik sonrası da medya alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Savaşeri, son olarak Akdenizgercek.com.tr'de yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktaydı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Magazin, antalya, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'nın Değerli Gazetecisi Cengiz Savaşeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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