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Antalya'nın Elmalı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü göreve başladı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Emniyet Müdürü Caner Çiçek'in tayininin ardından göreve Metin Özyalçın getirildi. Göreve başlayan Özyalçın, huzur ve güveni sağlamak ve polis vatandaş ilişkilerine önem vermek için çalışacaklarını belirtti.

Antalya\'nın Elmalı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü göreve başladı
15.12.2023 - 21:08,
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde Emniyet Müdürü Caner Çiçek'in tayininin ardından göreve Metin Özyalçın getirildi.

Göreve başlayan Metin Özyalçın, yaptığı açıklamada huzur ve güveni sağlayıp polis vatandaş arasındaki ilişkilere önem vereceklerini belirterek, özellikle de gençlerin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi. 58 yaşındaki Yalçın'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'nın Elmalı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü göreve başladı - Son Dakika
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