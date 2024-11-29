ANTGİAD'da Başarı İpuçları Paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ANTGİAD'da Başarı İpuçları Paylaşıldı

ANTGİAD\'da Başarı İpuçları Paylaşıldı

Adil Sani Konukoğlu, iş dünyasında başarı için dürüstlük ve eğitime yatırımın önemini vurguladı.

29.11.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD), Kasım ayı olağan genişletilmiş üye toplantısına konuşmacı olarak katılarak tecrübe paylaşımında bulunan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, iş dünyasında başarının temel unsurlarının dürüstlük, çalışkanlık ve insana yatırım olduğunu söyledi.

SANKO Holding'in 120 yıllık tarihini ve Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki rollerini detaylı bir şekilde paylaşan Adil Sani Konukoğlu, SANKO'nun temellerini atan Konukoğlu ailesinin mütevazı başlangıçlarından büyük bir holding yapısına dönüşüm hikayesini anlattı.

SANKO'nun 120 yıllık başarısını ve tecrübeleri aktaran Konukoğlu, konuşmasında şu başlıklara dikkat çekti: SANKO'nun Başarı Reçetesi: Konukoğlu, "Başarı asla tesadüf değildir. Doğru zamanda doğru adımlar atarken, topluma ve çalışanlarınıza verdiğiniz değeri asla unutmayın" dedi. Zorluklardan Doğan Güç: Türkiye'nin ekonomik kriz dönemlerinde SANKO'nun nasıl ayakta kaldığını ve büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Konukoğlu, krizlerin birer fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sosyal Sorumluluk ve Eğitimin Önemi: Konukoğlu, şirketlerin sadece ekonomik kazanç hedeflemediğini, aynı zamanda topluma katkıda bulunmayı bir görev bildiğini belirtti. Özellikle eğitime yapılan yatırımların sürdürülebilir başarı için önemine vurgu yaptı.

Türkiye ve dünya ekonomisine dair perspektifler

Konukoğlu, Türkiye'nin ekonomik yapısına ve dünya ekonomisindeki değişimlere dair dikkat çekici analizler sundu. Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimcilik potansiyeli ile bölgesel bir güç haline gelme fırsatına sahip olduğunu kaydetti. Bununla birlikte, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının iş dünyasının geleceğinde kritik bir yere sahip olacağını vurguladı.

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının iş dünyasının geleceğinde kritik bir yere sahip olacağının altını çizen Konukoğlu, şunları kaydetti: "Dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi. Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik sadece büyük şirketler için değil, her ölçekteki işletme için hayati önemde. Herkes kendi sektöründe değişim ve dönüşüme uyum sağlayarak hem çalışanlarını hem de işletmelerini geleceğe hazırlamalı. Genç girişimcilerimizin bu süreçleri yakından takip ederek vizyonlarını genişletmeleri gerekiyor."

Konukoğlu, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

ANTGİAD'ın iş dünyasındaki rolü güçleniyor

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ise konuşmasında derneğin son dönemde gerçekleştirdiği etkinliklere değinerek, genç iş insanlarının Türkiye'nin ekonomik geleceğindeki kritik rolüne değindi. Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne gösterdiği dayanıklılığı ve dinamizmi ele alan Yavaş, şunları söyledi: "ANTGİAD olarak sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da bir parçası olduğumuzun farkındayız. Bugün burada bir araya gelerek geleceğin iş dünyası için ortak akıl üretmekten mutluluk duyuyoruz. Adil Sani Konukoğlu gibi vizyoner bir iş insanını ağırlamak, bizler için bir onurdur. Derneğimiz, iş dünyasının önemli temsilcilerini üyelerimizle buluşturarak öğrenme ve gelişim fırsatları sunmaya devam ediyor. Adil Sani Konukoğlu gibi deneyimli liderlerin bilgi birikimi, üyelerimizin iş yaşamlarında daha sağlam adımlar atmalarına destek olacaktır. Bu tür etkinliklerle ANTGİAD'ın gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

Yavaş, "ANTGİAD olarak, genç iş insanlarının Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla, gelecekte de ilham ve motivasyon verici liderlerle üyelerimizi bir araya getirerek, iş dünyasına katkılarımızı sürdürmeye kararlıyız" diyerek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Adil Sani Konukoğlu, Dijital Dönüşüm, Sanko Holding, İş Dünyası, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Dünya, Sanko, Son Dakika

Son Dakika Yerel ANTGİAD'da Başarı İpuçları Paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:51 Real Madrid’in takım otobüsü kaza yaptı Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
21:39 Ünlü şarkıcı Bayhan’ın acı günü Babası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:55:37. #1.12#
SON DAKİKA: ANTGİAD'da Başarı İpuçları Paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.