Antika Pazarı tutkuya dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

09.05.2022 15:20
Antika Pazarı tutkuya dönüştü

Talas Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve adı adeta Talas ile özdeşleşen Antika Pazarı, Ramazan Bayramı'ndan sonra da meraklıların buluşma noktası olmaya devam etti.

Talas Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve adı adeta Talas ile özdeşleşen Antika Pazarı, Ramazan Bayramı'ndan sonra da meraklıların buluşma noktası olmaya devam etti.

Talas'ın tarihi dokusuyla bütünleşen Harman Mahallesi'nde kurulan pazar adeta bir tutkuya dönüştü ve ilgi giderek artıyor. Her ayın ikinci pazar günü "Tarihe Yolculuk" sloganıyla kurulan ve birbirinden değerli antika ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, yine keyifli bir hafta sonuna sahne oldu. Pazara gelen vatandaşlar bir yandan gezerken diğer yandan da esnaf ve antika meraklılarıyla sohbet edip alışveriş yaptı.

Antika saatlerden tespih ve plaklara, çeşitli koleksiyon parçalarından değerli ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı organizasyon şehrin klasiği haline geldi. - KAYSERİ

Antika Pazarı tutkuya dönüştü
Antika Pazarı tutkuya dönüştü
Antika Pazarı tutkuya dönüştü
Antika Pazarı tutkuya dönüştü

YORUMLAR
500
Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi

Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı, Pazar, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antika Pazarı tutkuya dönüştü - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Kartal ve Efe, Baybars'a karşı büyük bir savaş hazırlığında
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:03 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor
14:50 Sahipsiz köpek 14 yaşındaki Metehan'ın dalağını ve böbreğini parçalamıştı! O anların kamera görüntüleri çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:26:35. #1.13#
SON DAKİKA: Antika Pazarı tutkuya dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement