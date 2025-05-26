Araban Sarımsağı Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Araban Sarımsağı Hasadı Devam Ediyor

Araban Sarımsağı Hasadı Devam Ediyor
26.05.2025 15:17
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, coğrafi işaretli Araban sarımsağının hasadı sürerken yüksek rekolte bekleniyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetiştirilen ve Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaret tescili yapılmış olan Araban Sarımsağı hasadı devam ediyor.

Kendine özgü aroması, lezzeti ve diş büyüklüğüyle tanınan Araban sarımsak çeşidi, ilçede ve kentte "beyaz altın" olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 22'sinin yapıldığı Araban ilçesinde 8 bin tarım işçisiyle başlayan hasat devam ederken, hasadın Kurban Bayramı öncesi tamamlanması planlanıyor. Sarımsağı ile ünlü Araban ilçesinde çiftçiler, sarımsak hasadını sürdürürken, Araban Ovası'nda yetişen ve kalitesiyle meşhur, ilçe halkının da en önemli geçim kaynağı Araban sarımsağında bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması çiftçilerin yüzlerini güldürüyor.

Araban Ovası'nın en değerli ürünü olan, yurt içi ile yurt dışında kalitesi, dayanıklılığı ve kolayca pazar bulmasıyla meşhur Araban sarımsağı hasadının son kısmı bu yıl sıcak havalara denk geldi.

Bölgenin önemli gelir kaynağı olana sarımsak hasadının başlamasıyla bölge halkı sarımsak tarlalarında çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışırken, sıcak havaya rağmen tarlada çalışan çiftçiler ve işçiler, sabah saat 07.00'den akşam 17.00'a kadar mesai yapıyor.

İşçiler sabah erken saatlerde başlattıkları hasatta, tarladan toplanan sarımsakları önce küme halinde bir araya getiriyor, ardından saplarını keserek kasalara dolduruyor. Tarım işçileri, topladıkları sarımsak kilosuna göre günlük bin 200 TL'den başlayan yevmiyelerle kazanç elde ediyor.

Gaziantep mutfağına ait yemeklerin özel lezzet kaynaklarından biri sayılan Araban sarımsağı, diğer sarımsaklara kıyasla daha fazla aromatik bileşenlere sahip olmasının yanı sıra diş ve kabuk yapısıyla farklılığını belirginleştiriyor.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme, üretimin yüzde 50 arttığı ve Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının önemli bir oranda karşılandığı Araban Ovası'nda başlayan sarımsak hasadının devam ettiğini söyledi.

Yüksek verimle üretim devam ediyor

Kaliteli aroması ve uzun ömürlü oluşu ile tercih edilen sarımsakta bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirten Deme, eylül ayında ekimi yapılan ve mayıs ayı sonunda başlayıp yaklaşık 2 ay süren sarımsak hasadında, Gaziantep ve çevre illerden gelen 8-9 bin tarım işçisinin istihdam edildiğini bildirdi.

Araban Sarımsağının meşhur olduğunu ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22'sinin Araban ilçesinden karşılandığını belirtti.

Altun, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili yapılan Araban sarımsağının bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini ifade ederek, "Araban sarımsağı 9 ay boyunca kendisini toprak altında yetiştiriyor. Eylül ayında sarımsak ekimini yapıyoruz ve Haziran ayında da hasada başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 28 bin dekar alanda sarımsak ekimi yaptık, bu sene ise 21 bin dekar alanda ekim yaptık. Araban ilçemizin iklimi, toprağı farklı olduğu için sarımsağın da tadı daha güzel. Araban Sarımsağının hem raf ömrü uzun hem de aroması çok yüksek. Bölgemizin sıcak olması sarımsağın lezzetini ve dayanıklılık sürecini arttırıyor. Serin alanlarda bir yıl boyunca muhafaza edilebilen sarımsağımız aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Araban, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araban Sarımsağı Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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