Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı - Son Dakika
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Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı

15.05.2022 15:32
Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir aracın alt kısmına girerek burada sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir aracın alt kısmına girerek burada sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesinde park halinde bulunan bir otomobilin alt aksamlarından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri otomobilin alt aksamlarının arasına girerek sıkışıp çıkamayan yaramaz kedi için çalışma başlattı. Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulunduğu yerden yara almadan çıkarıldı. Yaramaz kedi daha sonra itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı
Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı
Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı

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Adıyaman, İtfaiye, Tütün, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı - Son Dakika


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