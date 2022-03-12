Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı

12.03.2022 07:00

Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler.

Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışının hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldı

DENİZLİ - Denizli'de 7 saat boyunca kapalı olan Antalya-Muğla Karayolu, ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çift yönlü trafiğe açıldı. Birçok kazanın meydana geldiği noktada, bazı sürücüler araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

Ülke genelinde görülen kar, Denizli'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Cankurtaran mevkiinde yoğun kar nedeniyle araçların yolda kalması sonucu yol trafiğe 7 saat boyunca kapandı. Yol kenarına araçlarını çeken tır ve otomobil sürücüleri yolun açılmasını beklerken, ekipler bir süre sadece otomobillerin zincir takarak geçmesine izin verdi. Bu süre zarfından Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla Karayolunda ise çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Zincirli dahi yolu geçemeyeceğini anlayan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Aradan geçen 7 saatlik zaman sonrası ekipler kontrollü olarak yolu çift yönlü trafiğe açtı. Bazı tır sürücülerinin ise halen daha yolda kaldığı öğrenildi. Gün boyu tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

"Yerler buz tuttu"

Kimyasal madde taşıyan ve 7 saattir yolda kalan tır şoförü Üzeyir Sönmez; "Saat 18 - 19'dan bu yana buradayım. Görüyorsunuz halimizi, durumumuzu da açıldı mı açılmadı mı oda belli değil, saatlerdir buradayız. Buna yetkililerin bir el atması lazım. Karayolları tuzlama işlemini gerçekleştirdi ama yeterli gelmedi galiba yerler buz tuttu ilerleyemiyoruz şuanda gerçekten sıkıntı" dedi.

Burdur ili Gölhisar ilçesine yolculuk yapan sürücü Ahmet Demir ise, "Saat 19.00'dan bu yana bekliyoruz, kar lastiğimiz var arabanın arkasında zincirimizde var. Gerektiğinde inip takacağız. Herkes kurallara uysun, zincirini taksınlar, kar lastiğini alsınlar" ifadelerini kullandı.

Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı
Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı
Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçlarını park edip yolun açılmasını beklediler... Denizli - Antalya ile Denizli - Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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